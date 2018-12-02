مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم 2-12-2018 كورة ستار (Liverpool vs Everton) ليفربول وايفرتون القنوات المفتوحة الناقلة

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم السبت 2/12-2018 في بطولة الدوري الإنجليزي، و يلا شوت مباراة ليفربول Liverpool وايفرتون بث مباشر اليوم، مشاهدة مباراه ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم 2-12-2018 كورة ستار (Liverpool vs Everton) ليفربول وايفرتون القنوات المفتوحة الناقلة

تنطلق اليوم المباراة النارية بين ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، ويقود الفرعون المصري محمد صلاح ليفربول للفوز على إيفرتون وملاحقة غريمه مانشيستر سيتي على صدار البريميرليج، ومن المقرر أن تشهد المباراة مشاركة نجوم ليفربول بعد الهزيمة القاسية من باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ويسعى ليفربول خلال مباراته مع إيفرتون للانتقام من هزيمته والعودة إلى الانتصارات مرة أخرى.