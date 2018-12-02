أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة

كشف مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار، بوزارة الرى، عن سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى، مساء اليوم الأحد، وسقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية، تمتد إلى داخل مطروح وشرق الدلتا ومنطقة القناة، وأجزاء من الدلتا وسيناء قد تمتد إلى القاهرة، غدًا الاثنين.



وقال الدكتور يسرى خفاجى، المتحدث الرسمى للوزارة، فى تصريحات لـ"الدستور"، إنه تم إنشاء منظومة الإنذار المبكر للتنبؤ بالأمطار، وتحديد كمياتها وشدتها، ومن خلالها تتخذ أجهزة الوزارة، بالتنسيق مع المحافظات، الاستعدادات لمجابهة الأمطار والسيول، واتقاء آثارها التدميرية، والاستفادة من مياهها.