Salah ضد roonye| بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون (يلا شوت)| اهم مباريات الدوري الانجليزي مباشر| korastar

وسيكون نادي ليفربول مطالباً بالفوز في ديربي الميرسيسايد من أجل الحفاظ على المركز الثاني ومواصلة مطاردة مانشستر سيتي المتصدر ، فيما يبحث إيفرتون عن تحقيق أول فوز له في ملعب أنفيلد والمحافظة على موقعه في المركز السادس.

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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم الأحد 2-12-2018 في بطولة الدوري الإنجليزي، و يلا شوت مباراة ليفربول Liverpool وايفرتون بث مباشر اليوم، مشاهدة مباراه ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي.

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم الأحد 2-12-2018 في بطولة الدوري الإنجليزي، و يلا شوت مباراة ليفربول Liverpool وايفرتون بث مباشر اليوم، مشاهدة مباراه ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي.





وفيما يلي أبرز الأرقام والاحصائيات عن هذه المباراة:





* المباراة بين ليفربول وإيفرتون المقررة يوم الأحد تحمل الرقم 232 في جميع المسابقات الرسمية ، فيما شهدت آخر 17 مباراة عدم خسارة ليفربول ، محققاً ثماني انتصارات وتسعة تعادلات.

* إيفرتون لم يفز في آخر 18 مباراة أمام ليفربول على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي ، حيث خسر في تسعة لقاءات وتعادل في تسع مناسبات ، آخر فوز جاء (1-0) في سبتمبر 1999.

* ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون يحمل الرقم 100 على ملعب أنفيلد ، وقد تمكن نادي ليفربول من الفوز في 43 مناسبة ، مقابل فوز ايفرتون (23) ، فيما حدث التعادل في 33 مباراة.

* ليفربول لم يخسر في آخر 17 مباراة على التوالي ضد إيفرتون في جميع المسابقات الرسمية ، وهي أطول سلسلة من دون هزائم على الإطلاق ضد غريمه التاريخي في هذه المدينة.

* ماركو سيلفا يتطلع للفوز في مباراته الأولى ضد ليفربول منذ جو رويل في نوفمبر 1994 بالدوري الإنجليزي ، ومع ذلك لم يتمكن أي مدرب لإيفرتون من الفوز في أول مباراة له في أنفيلد منذ نوفمبر عام 1894.

* ليفربول حافظ على شباكه نظيفة في عشرة من آخر 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد ، في حين أن الفريق الوحيد الذي وصل إلى مرماه هذا الموسم هو كارديف سيتي في أكتوبر الماضي.

* من بين اللاعبين الحاليين في الدوري الإنجلزي الممتاز ، فإن المهاجم هاري كين (7) قد سجل عدداً أكبر من الأهداف ضد إيفرتون أكثر من دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول ، والذ سجل (6) أهداف حتى الآن

* ليفربول لم يهزم في الدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم ، محققاً عشرة انتصارات وثلاث تعادلات ، في حين أن تلقى خمسة أهداف فقط ، وهو أقل معدل في هذه المرحلة منذ 115 موسماً له في هذه البطولة.

* محمد صلاح يمكن أن يلعب مباراته رقم (50) في الدوري الإنجليزي أمام إيفرتون ، وقد سجل (39) هدفاً مع ليفربول ، فقط لاعبان سجلوا أكثر في أول 50 مباراة ، آلان شيرر (41) مع بلاكبيرن وأندي كول (41) مع نيوكاسل.

* يورجن كلوب مدرب ليفربول لم يسبق له الفوز على مدرب إيفرتون ماركو سيلفا في الدوري الإنجليزي ، حيث تعادل في مباراة وخسر أخرى ، وقد يبقى المدرب الوحيد الذي واجهه الألماني أكثر من مرة دون فوز في هذه البطولة.