القاهرة : الأحد 02 ديسمبر 2018
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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:22 م

Salah ضد roonye| بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون (يلا شوت)| اهم مباريات الدوري الانجليزي مباشر| korastar

Salah ضد roonye|
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Salah ضد roonye| بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون (يلا شوت)| اهم مباريات الدوري الانجليزي مباشر| korastar

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم الأحد 2-12-2018 في بطولة الدوري الإنجليزي، و يلا شوت مباراة ليفربول Liverpool وايفرتون بث مباشر اليوم، مشاهدة مباراه ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي.

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اون لاين اليوم بث مباشر ماتش ليفربول وايفرتون بمشاركة النجم المصري محمد صلاح اليوم الأحد 2-12-2018 في الدوري الانجليزي، كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم.
Salah ضد roonye| بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون (يلا شوت)| اهم مباريات الدوري الانجليزي مباشر| korastar
وسيكون نادي ليفربول مطالباً بالفوز في ديربي الميرسيسايد من أجل الحفاظ على المركز الثاني ومواصلة مطاردة مانشستر سيتي المتصدر ، فيما يبحث إيفرتون عن تحقيق أول فوز له في ملعب أنفيلد والمحافظة على موقعه في المركز السادس.

وفيما يلي أبرز الأرقام والاحصائيات عن هذه المباراة:

* المباراة بين ليفربول وإيفرتون المقررة يوم الأحد تحمل الرقم 232 في جميع المسابقات الرسمية ، فيما شهدت آخر 17 مباراة عدم خسارة ليفربول ، محققاً ثماني انتصارات وتسعة تعادلات.
* إيفرتون لم يفز في آخر 18 مباراة أمام ليفربول على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي ، حيث خسر في تسعة لقاءات وتعادل في تسع مناسبات ، آخر فوز جاء (1-0) في سبتمبر 1999.
* ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون يحمل الرقم 100 على ملعب أنفيلد ، وقد تمكن نادي ليفربول من الفوز في 43 مناسبة ، مقابل فوز ايفرتون (23) ، فيما حدث التعادل في 33 مباراة.
* ليفربول لم يخسر في آخر 17 مباراة على التوالي ضد إيفرتون في جميع المسابقات الرسمية ، وهي أطول سلسلة من دون هزائم على الإطلاق ضد غريمه التاريخي في هذه المدينة.
* ماركو سيلفا يتطلع للفوز في مباراته الأولى ضد ليفربول منذ جو رويل في نوفمبر 1994 بالدوري الإنجليزي ، ومع ذلك لم يتمكن أي مدرب لإيفرتون من الفوز في أول مباراة له في أنفيلد منذ نوفمبر عام 1894.
* ليفربول حافظ على شباكه نظيفة في عشرة من آخر 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد ، في حين أن الفريق الوحيد الذي وصل إلى مرماه هذا الموسم هو كارديف سيتي في أكتوبر الماضي.
* من بين اللاعبين الحاليين في الدوري الإنجلزي الممتاز ، فإن المهاجم هاري كين (7) قد سجل عدداً أكبر من الأهداف ضد إيفرتون أكثر من دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول ، والذ سجل (6) أهداف حتى الآن
* ليفربول لم يهزم في الدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم ، محققاً عشرة انتصارات وثلاث تعادلات ، في حين أن تلقى خمسة أهداف فقط ، وهو أقل معدل في هذه المرحلة منذ 115 موسماً له في هذه البطولة.
* محمد صلاح يمكن أن يلعب مباراته رقم (50) في الدوري الإنجليزي أمام إيفرتون ، وقد سجل (39) هدفاً مع ليفربول ، فقط لاعبان سجلوا أكثر في أول 50 مباراة ، آلان شيرر (41) مع بلاكبيرن وأندي كول (41) مع نيوكاسل.
* يورجن كلوب مدرب ليفربول لم يسبق له الفوز على مدرب إيفرتون ماركو سيلفا في الدوري الإنجليزي ، حيث تعادل في مباراة وخسر أخرى ، وقد يبقى المدرب الوحيد الذي واجهه الألماني أكثر من مرة دون فوز في هذه البطولة.
Salah ضد roonye| بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون (يلا شوت)| اهم مباريات الدوري الانجليزي مباشر| korastar

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