القاهرة : الأحد 02 ديسمبر 2018
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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:16 م

يلا شوت yalla shoot| بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي| Mo Salah Liverpool

يلا شوت yalla shoot| بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي| Mo Salah Liverpool

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مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون 2/12/2018
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يسعى ليفربول لتحقيق الانتصار والحفاظ على "وصافة" جدول ترتيب الدوري والضغط على المتصدر مانشستر سيتي صاحب القمة برصيد 38 نقطة.

ويستضيف "الريدز" في تمام السادسة والربع مساء اليوم الأحد، جاره وغريمه التقليلدي إيفرتون بملعب "أنفيلد" في إطار الجولة 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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