تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد سفن الحاويات والبضائع العامة المتداولة، اليوم الأحد، بلغ 22 سفينة.



وذكرت الهيئة، في بيان، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات ومغادرة سفينتين، وعلى الأرصفة أربع سفن، ومن المنتظر دخول ثلاث سفن.



وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات وأخرى بضائع عامة، وغادرته ثلاث سفن حاويات وسفينة واحدة بضائع عامة، وعلى الأرصفة ثلاث سفن، بينها سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.



وأشار إلى أن إدارة الموانئ تعمل على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.