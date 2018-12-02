الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:12 م
كول كورة coolkora .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري الانجليزي اليوم مباشر| Liverpool
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كول كورة coolkora مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري الانجليزي اليوم مباشر| الآن Liverpool
ننشر مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر كورة لايف اليوم الاربعاء الموافق 2/12/2018 يلا شوت اون لاين بدون تقطيع، يستضيف ليفربول نظيره إيفرتون مساء اليوم في مستهل الجولة الـ14 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليغ” ، ومن المقرر أن تقام على ملعب آنفيلد وهو معقل الريدز، ويسعى الفريقين في مباراة ليفربول وايفرتون اليوم، على تحقيق الانتصار والخروج بالعلامة الكاملة، من أجل تعزيز تواجده في جدول الترتيب.
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