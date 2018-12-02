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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:10 م

الشيوخ الفرنسي يستمع الثلاثاء لوزيرين حول شغب "السترات الصفراء"

الشيوخ الفرنسي يستمع
أ ش أ
dostor.org/2419504

أعلن مجلس الشيوخ الفرنسي أن اللجنة القانونية في المجلس ستستمع، بعد غد الثلاثاء، إلى وزير الداخلية الفرنسي "كريستوف كاستانير"، ووزير الدولة لدى الوزارة "لوران نونيز"، حول أعمال الشغب والهجمات على قوات الأمن وأعمال التخريب والتدمير التي وقعت أثناء مظاهرات "السترات الصفراء".

وقال مجلس الشيوخ الفرنسي- في بيان نقل راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، مقتطفات منه- إن اللجنة ستستمع إلى توضيحات وزير الداخلية، ووزير الدولة حول الوسائل التي تم وضعها من أجل مواجهة الاحتجاجات.

وأضاف البيان أن جلسة الاستماع ستتناول أيضا التدابير الجديدة التي يتعين اتخاذها لمنع تكرار وتدهور هذه الاضطرابات البالغة الخطورة، دون تقويض الحق الدستوري للفرنسيين في التعبير عن آرائهم، وعدم رضاهم عن طريق مظاهرات غير عنيفة.

وكان متظاهرون قد أضرموا، أمس السبت، النيران بعدد من المركبات في شوارع العاصمة الفرنسية "باريس"، وذلك خلال مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجي "السترات الصفراء"، الغاضبين من رفع أسعار الوقود في العاصمة، وصعد المحتجون إلى أعلى قوس النصر رغم تدابير الشرطة.

يذكر أن الشرطة الفرنسية أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن الاشتباكات بين محتجي "السترات الصفراء" وقوات الأمن في العاصمة باريس أوقعت 133 مصابا، في أسوأ أعمال عنف داخل المدن تشهدها فرنسا في سنوات، مضيفة أنها اعتقلت 412 شخصًا ممن وصفتهم بمثيري الشغب في الأحداث التي تركزت في جادة الشانزليزيه، إحدى أشهر المناطق السياحية في العالم.

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