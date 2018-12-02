الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:09 م
القنوات المفتوحة الناقلة لماتش ليفربول .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون
القنوات المفتوحة الناقلة لماتش ليفربول .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون
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تذاع مباراة ليفربول
وإيفرتون على قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق المعلق التونسي رؤوف خليف.
ويتطلع ليفربول للانتصار ومواصلة ملاحقة الصدارة المفقودة، يدخل فريق ليفربول مستضيفاً منافسه ايفرتون فى ديربى الميرسيسايد فى الجولة الرابعة عشر من البريمير ليج، ويأمل الريدز فى نسيان الأحزان والخروج من حالة الهزيمة وتحقيق الانتصار فى المباراة، كما يأمل الفريق فى تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة ومواصلة ملاحته للصدارة المفقودة فى الدورى، كما يطمح الليفر فى خطف الانتصار فى مباراة الديربى وإمتاع جماهيره باللعب الجماعى والمهارى الذى يمتاز به لاعبى الفريق.
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