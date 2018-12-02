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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:06 م

الجيزة تنظم جلسات استماع لموظفى الأحياء للوقاية من أخطار المخلفات

الجيزة تنظم جلسات
مصطفى علم الدين
dostor.org/2419498

شارك حي الهرم تحت إشراف العميد هانى رضا رئيس الحي الهرم في أولى جلسات الاستماع التي تنظمها محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارتى الصناعة والتجارة والبيئة لموظفى الأحياء والمدن في مجال التوعية ضد أخطار وكيفية معالجة المخلفات الصلبة.

واستمع المشاركون لشرح مفصل عن كيفية جمع وفرز وتصنيف ومعالجة المخلفات الصلبة للأجهزة الكهربائية والتكنولوجية بكافة أنواعها وأحجامها بشكل سليم للاستفادة منها والتخلص من الجزء الضار بشكل صحى سليم.

وناشدت الجلسة عددًا من التوصيات للتأكيد على المواطنين بالاتصال بأحد الأرقام التي ستعلن عنها الجهات المعنية للإرشاد عن كيفية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة التي تمثل خطرًا داهمًا عند التخلص منها بشكل عشوائي وذلك لاحتوائها على كميات هائلة من الرصاص وغيره من المواد السامة والمدمرة للبيئة.

الجيزة تنظم جلسات استماع لموظفى الأحياء للوقاية من أخطار المخلفات
الجيزة تنظم جلسات استماع لموظفى الأحياء للوقاية من أخطار المخلفات
الجيزة تنظم جلسات استماع لموظفى الأحياء للوقاية من أخطار المخلفات
الجيزة تنظم جلسات استماع لموظفى الأحياء للوقاية من أخطار المخلفات
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