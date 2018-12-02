وفد برئاسة محافظ فلوريدا بالأوروجواي يزور جمعية رجال الأعمال

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسي، عن زيارة وفد من شركات أوروجواي يرأسه محافظ مدينة فلوريدا، إلي جمعية رجال الأعمال غدًا الاثنين.



وقال المهندس علي عيسي إن زيارة محافظ مدينة فلوريدا على رأس وفد من كبري الشركات في أوروجواي تهدف إلى توطيد العلاقات التجارية والثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم لقاءات ثنائية بين شركات من مصر ونظيرتها من أوروجواي، لزيادة فرص التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين.



واضاف عيسي أن الوفد يضم ثلاث شركات تعمل في مجالات الغذاء، وهي شركة فلوريدا "مجزر" وتعمل فى تصديراللحوم المجمدة، وشركة بالديز وتعمل فى تصدير الأبقار الحية، بالإضافة إلى شركة منتجات الألبان لانس التى تعمل فى مجال تصدير الجبن: شرش، حليب مجفف، زبدة، بالإضافة إلى الأمعاء والكبد.