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حوادث
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:03 م

النيابة توجه القتل الخطأ لضابط أطلق الرصاص على سائق بالمقطم

النيابة توجه القتل
نجلاء رفاعي
dostor.org/2419489

تواصل نيابة جنوب القاهرة الكلية تحقيقتها الموسعة، في واقعة مقتل سائق على يد ضابط شرطة؛ بسبب ركنة سيارة في المقطم، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم الرابع في الواقعة.

ووجهت النيابة للضابط تهمة القتل الخطأ، كما استمعت النيابة لأقوال الشهود للوقوف على ملابسات الجريمة، وأيضا الطرف المتسبب فيها.

وقامت النيابة بمناظرة الجثة، وأمرت الطب الشرعي بتشريحها لمعرفة أسباب الوفاة، وإرسال تقرير مفصل بها.

وكان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة بين مقدم بمباحث الأموال العامة، وسائق؛ للخلاف على ركنة سيارة؛ على إثرها استعان السائق بمجموعة من البلطجية حاملين الشوم والأسلحة البيضاء وتعدوا على الضابط بالضرب؛ مما اضطره لإخراجه سلاحه الميري وأطلق الرصاص في الهواء لتخويفهم، إلا أنهم انهالوا عليه بالضرب بالشوم والسب والقذف.

وبسبب تكتل البلطجية عليه خرجت طلقة استقرت في جسد السائق، ليسقط قتيلا قبل وصوله إلى المستشفى.

على الفور انتقل رجال الأمن وتمكنوا من اصطحاب الضابط و3 أشخاص من الطرف الثاني، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة، إلى ديوان القسم، فيما انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة وتمثيل الحادث وسط حراسة أمنية مشددة.

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