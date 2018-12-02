القاهرة : الأحد 02 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
02:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب
02:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي يوتيوب
02:25 م

liverpool vs everton | مشاهدة ليفربول وايفرتون بث مباشر بين سبورت
02:16 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي | ليفربول ضد ايفرتون بث مباشر
02:01 م

ديربى الميرسيسايد | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع اليوم 2-12-2018 بالدورى الإنجليزى
01:42 م

ليفربول ضد إيفرتون | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم 2-12-2018 بث مباشر
12:28 م

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا
09:43 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم

09:24 م

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا bein sport
09:16 م

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا bein sport
عالم
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:02 م

بالصور.. المكسيك تستقبل رئيسها الجديد وسط وعود بحياة أفضل

بالصور.. المكسيك
نورهان شوقي
dostor.org/2419488

تولى اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئاسة المكسيك، وسط سلسلة من الوعود بحياة أفضل سعيًا نحو تحول "عميق وجذري"، فى إطار قائمة أعمال اجتماعية جديدة.

يواجه الرئيس المكسيكي الجديد، الملقب بـ"أملو"، اختبارا حقيقًا فى بلد يحتل ثانى أهم اقتصادات أمريكا اللاتينية، بالرغم من الحروب المضنية التى استمرت منذ عصور لمواجهة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.

واشتهر الرئيس المكسيكي المنتخب بتصريحاته التى اتسمت بالإيجابية والحيادية، متوعدًا بالقضاء على الجريمة التى تعاني منها المكسيك، والتى شهدت معدلات تاريخية خلال فترة حكم الرئيس السابق إنريكي بينيا نيتو، مؤكدًا، خلال خطابه الرئاسي الأول فى يوم تنصيبه رئيسًا لجمهورية المكسيك، أنه لا يعتزم الترشح لفترة رئاسية جديدة، حتى إنه مستعد لإلغاء تفويض السلطة الحالي حال أقر التشاور الشعبي باستبعاده.

وقال: "بعد تفويض الشعب، نبدأ اليوم التحول السياسي الرابع للمكسيك"، بعد أن تسلم وشاح الرئيس الرئاسي المنتهية ولايته إنريكي بينيا نييتو، مضيفًا: "قد يبدو الأمر مجبرًا أو مبالغًا فيه، لكن اليوم لا تبدأ فقط حكومة جديدة، بل نبدأ اليوم بتغيير النظام السياسي".

وتابع: "من الآن فصاعدا، سيتم تنفيذ تحول سلمي ومنظم، ولكن في نفس الوقت عميق وراديكالي، لأنه سيضع حدا للفساد والإفلات من العقاب الذي يحول دون ولادة المكسيك من جديد".

وفى أول أيامه الرئاسية تعرض الرئيس اليساري لانتقادات لاذعة، حتى إن الآلاف من المكسيكيين خرجوا للشوارع تنديدًا باستضافة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، خلال حفل التنصيب الذى عقد مساء أمس السبت.

وكان "أوبرادور" قد أكد مرارًا وتكررًا حيادية بلاده والتزامها موقف الصديق المحايد دون الانحياز لأي ائتلافات دولية من شأنها التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى بما يتعدى على سيادة تلك البلدان.
كما أكد أوبرادور، خلال خطابه، إنشاء محطات لتكرير البترول، متعهدًا بوقف استيراد البترول.

وعلى الرغم من أن محاولات الرئيس اليساري المكسيكي وفريقه الاقتصادي المضنية لتهدئة الأسواق، منذ أكتوبر الماضي، فقد شهدت سوق الأسهم المحلية انخفاضًا بنسبة 15.7%، وانخفض البيزو بنسبة 9%، وذلك بعد تراجع لوبيز أوبرادور عن بناء مطار ميكسيكو سيتي بعد مشاورة عامة ومبادرات برلمانية مثيرة للجدل.

واستغرقت مراسم التنصيب ما يقرب من ساعتين، بدت خلالهما ملامح الاستهجان على الرئيس السابق بينيا نيتو، وذلك بمجرد ما أن تعالت هتافات الحاضرين تنديدًا بفترة حكم نيتو، فضلًا عن فضائح الفساد التي لطالما لاحقت حكومته.

من جانبه، رحب الرئيس أوبرادور بسلفه، متوجهًا إليه بالشكر لعدم تدخله فى سير العمية الانتخابية كما فعل أسلافهم من الرؤساء.

وقال: "إن الأزمة في المكسيك نشأت ليس فقط بسبب فشل النموذج الاقتصادي النيوليبرالي المطبق في السنوات الست، بل على مدار الثلاثين سنة الماضية".

وأشارت التقديرات إلى توافد حوالي 55 ألف شخص إلى الميدان الرئيس بالعاصمة ميكسيكو سيتي، حيث سيلقي الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خطابه الرئاسي الأول، وذلك قبل بدء المهرجان الشعبي احتفالا بتنصيبه رئيسًا للبلاد.

بالصور.. المكسيك تستقبل رئيسها الجديد وسط وعود بحياة أفضل
بالصور.. المكسيك تستقبل رئيسها الجديد وسط وعود بحياة أفضل
بالصور.. المكسيك تستقبل رئيسها الجديد وسط وعود بحياة أفضل
بالصور.. المكسيك تستقبل رئيسها الجديد وسط وعود بحياة أفضل
بالصور.. المكسيك تستقبل رئيسها الجديد وسط وعود بحياة أفضل
بالصور.. المكسيك تستقبل رئيسها الجديد وسط وعود بحياة أفضل
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 3 ساعات

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ 3 أيام

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ 6 أيام

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ اسبوع

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ اسبوع

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ أقل من شهر

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

الآن

"المالية" تستهدف خفض العجز إلى 5%

القراءات الشاذة تطيح بـ17 قيادة و7 موظفين بكهرباء شمال القاهرة

ناقشوا "التهدئة" فقط .. "الجهاد" تنهى مباحثاتها فى القاهرة

بث مباشر مباريات اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

ads
الأكثر قراءة

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

مشاهد "خير وبركة" تكذّب هيفاء وهبي وتكشف حقيقة فستانها الفاضح

بعد أزمة فستانها.. هيفاء وهبي تكشف حقيقة صورتها المتداولة

بالمستندات.. ننشر التعريفة الجمركية للسلع غير الأساسية

ألبومات الصور

وزير المالية بمؤتمر "الدولار الجمركي"

حكاية "عم حسان" مع العربة الملكية والخوص القديم

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ads
نجم الساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وإِيفرتون بث مباشر 24-11-2018 (الدوري الانجليزي) liverpool HD كورة ستار

الأكثر قراءة

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

مشاهد "خير وبركة" تكذّب هيفاء وهبي وتكشف حقيقة فستانها الفاضح

بعد أزمة فستانها.. هيفاء وهبي تكشف حقيقة صورتها المتداولة

بالمستندات.. ننشر التعريفة الجمركية للسلع غير الأساسية

كشكول

بالصور.. «دسوق التعليمية» تطلق مبادرة لتجميل الشوارع والميادين

«عبد العاطي»: الجامعة الألمانية الدولية تعد الأولى من نوعها في مصر وإفريقيا

رئيس «أمناء الجامعة الألمانية»: كلية الحقوق تعمل على إعادة التواجد الدولي والاقليمي

«تعليم الكبار» بالجيزة: توقيع أكبر بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة

بالصور.. قوافل بيطرية وعلاجية للتوعية والتثقيف بـ«دمنهور»

الأمصار

مفوضية الانتخابات الليبية تبدأ في إجراءات استفتاء الدستور

علاقته بالنساء والنقود.. جاكي شان يتحدث عما لا أحد يتوقعه

تدشين قرعة تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020

الحكومة الفرنسية مستعدة لإجراء الحوار مع "السترات الصفراء"

السعودية.. تنفيذ الإعدام في حق القحطاني

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

أمريكى يقاضى "بلاى بوى" ويطالبها بتعويض

اصطدام سفينتى بضائع فى مضيق كيرتش

دراسة تكشف عن فائدة جديدة للشوكولاتة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

6 أصابع من البطاطس المقلية الحصة الصحية في الوجبة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎