5 أفلام لـMAD Solutions في مهرجان بريستول فلسطين السينمائي

تشارك خمسة أفلام من توزيع شركة MAD Solutions في الدورة الثامنة من مهرجان بريستول فلسطين السينمائي في المملكة المتحدة (من 4 وحتى 9 ديسمبر الجاري) وهي التقارير حول سارة وسليم لمؤيد عليان، الوثائقي غزة سِرف كلوب لفيليب نات وميكي يمين، والأفلام القصيرة الببغاء لدارين ج. سلّام وأمجد الرشيد، بونبونة لـ راكان مياسي ورجل يغرق لمهدي فليفل.



مهرجان بريستول فلسطين السينمائي تم تأسيسه عام 2011، ويُقام في شهر ديسمبر من كل عام ويعرض مزيجًا مثيرًا من الأفلام الفلسطينية، تتضمن الأفلام الوثائقية، القصيرة والروائية الطويلة، بالإضافة إلى فعاليات الموسيقى والفنون.

