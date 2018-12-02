القاهرة : الأحد 02 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
02:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب
02:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي يوتيوب
02:25 م

liverpool vs everton | مشاهدة ليفربول وايفرتون بث مباشر بين سبورت
02:16 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي | ليفربول ضد ايفرتون بث مباشر
02:01 م

ديربى الميرسيسايد | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع اليوم 2-12-2018 بالدورى الإنجليزى
01:42 م

ليفربول ضد إيفرتون | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم 2-12-2018 بث مباشر
12:28 م

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا
09:43 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم

09:24 م

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا bein sport
09:16 م

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا bein sport
فن
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:02 م

5 أفلام لـMAD Solutions في مهرجان بريستول فلسطين السينمائي

5 أفلام لـMAD Solutions
محمد مجدي
dostor.org/2419487

تشارك خمسة أفلام من توزيع شركة MAD Solutions في الدورة الثامنة من مهرجان بريستول فلسطين السينمائي في المملكة المتحدة (من 4 وحتى 9 ديسمبر الجاري) وهي التقارير حول سارة وسليم لمؤيد عليان، الوثائقي غزة سِرف كلوب لفيليب نات وميكي يمين، والأفلام القصيرة الببغاء لدارين ج. سلّام وأمجد الرشيد، بونبونة لـ راكان مياسي ورجل يغرق لمهدي فليفل.

مهرجان بريستول فلسطين السينمائي تم تأسيسه عام 2011، ويُقام في شهر ديسمبر من كل عام ويعرض مزيجًا مثيرًا من الأفلام الفلسطينية، تتضمن الأفلام الوثائقية، القصيرة والروائية الطويلة، بالإضافة إلى فعاليات الموسيقى والفنون.

5 أفلام لـMAD Solutions في مهرجان بريستول فلسطين السينمائي
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ أقل من شهرين

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

منذ أقل من شهرين

سر اعتذار "الحلو" عن تجسيد شخصية بليغ حمدي

منذ شهرين

"أغلى من الياقوت" لـ أحمد مكى تقترب من المليون العاشر على يوتيوب

منذ أكثر من شهرين

"بخاف أفرح" لـ أنغام تكسر حاجز الـ2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

الآن

حماس: وافقنا بالإجماع على الرؤية المصرية للمصالحة خلال اجتماعات القاهرة

"المالية" تستهدف خفض العجز إلى 5%

القراءات الشاذة تطيح بـ17 قيادة و7 موظفين بكهرباء شمال القاهرة

ناقشوا "التهدئة" فقط .. "الجهاد" تنهى مباحثاتها فى القاهرة

ads
الأكثر قراءة

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

مشاهد "خير وبركة" تكذّب هيفاء وهبي وتكشف حقيقة فستانها الفاضح

بعد أزمة فستانها.. هيفاء وهبي تكشف حقيقة صورتها المتداولة

بالمستندات.. ننشر التعريفة الجمركية للسلع غير الأساسية

ألبومات الصور

وزير المالية بمؤتمر "الدولار الجمركي"

حكاية "عم حسان" مع العربة الملكية والخوص القديم

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ads
نجم الساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وإِيفرتون بث مباشر 24-11-2018 (الدوري الانجليزي) liverpool HD كورة ستار

الأكثر قراءة

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

مشاهد "خير وبركة" تكذّب هيفاء وهبي وتكشف حقيقة فستانها الفاضح

بعد أزمة فستانها.. هيفاء وهبي تكشف حقيقة صورتها المتداولة

بالمستندات.. ننشر التعريفة الجمركية للسلع غير الأساسية

كشكول

بالصور.. «دسوق التعليمية» تطلق مبادرة لتجميل الشوارع والميادين

«عبد العاطي»: الجامعة الألمانية الدولية تعد الأولى من نوعها في مصر وإفريقيا

رئيس «أمناء الجامعة الألمانية»: كلية الحقوق تعمل على إعادة التواجد الدولي والاقليمي

«تعليم الكبار» بالجيزة: توقيع أكبر بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة

بالصور.. قوافل بيطرية وعلاجية للتوعية والتثقيف بـ«دمنهور»

الأمصار

مفوضية الانتخابات الليبية تبدأ في إجراءات استفتاء الدستور

علاقته بالنساء والنقود.. جاكي شان يتحدث عما لا أحد يتوقعه

تدشين قرعة تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020

الحكومة الفرنسية مستعدة لإجراء الحوار مع "السترات الصفراء"

السعودية.. تنفيذ الإعدام في حق القحطاني

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

أمريكى يقاضى "بلاى بوى" ويطالبها بتعويض

اصطدام سفينتى بضائع فى مضيق كيرتش

دراسة تكشف عن فائدة جديدة للشوكولاتة

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

6 أصابع من البطاطس المقلية الحصة الصحية في الوجبة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎