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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:02 م

"تعليم أسيوط" يكرم أوائل الطلاب بالغنايم

تعليم أسيوط يكرم
أسيوط : محمد أبو شادي
dostor.org/2419486

نظمت إدارة الغنايم التعليمية حفلا لتكريم أوائل الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وذلك بمشاركة اجتماعية من الدكتور علي مهران هاشم، من أبناء مركز الغنايم.

جاء ذلك بحضور صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد السيد وكيل المديرية، ومحمد فهمي، رئيس مركز ومدينة الغنايم، ومحمد عبدالمحسن، مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور حمدي عمار، مدير الإدارة، وممتاز دسوقي، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة صدفا والغنايم، ولفيف من القيادات التعليمية والتنفيذية وأولياء أمور الطلاب.

ومن جانبه هنأ صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، الطلاب المكرمين، مشيدًا بدور إدارة الغنايم التعليمية في تفوق الطلاب، حيث حصدت الإدارة المركز الأول على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية، والمركز الأول في الطالب المثالي للمرحلة الإعدادية والثانوية، فضلًا عن المركز الأول في إلقاء الشعر على مستوى الجمهورية.

وعرض الدكتور على مهران، تجربة الدراسة في اليابان، وعرض بعض النصائح للطلاب، الذين التحقوا بكليات القمة، مطالبا بضرورة الاهتمام بمدينة الغنايم، وضرورة وضع استثمارات كإنشاء مصانع.
وفي نهاية الحفل سلم وكيل الوزارة، والدكتور على مهران، شهادات التقدير والمبالغ المالية للطلاب المتفوقين، لتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق.

والدكتور علي مهران هشام، من أبناء مركز الغنايم، وأول عربي ومصري يحصل على جائز الإبداع البيئي في عام 2012م.

"تعليم أسيوط" يكرم أوائل الطلاب بالغنايم
"تعليم أسيوط" يكرم أوائل الطلاب بالغنايم
"تعليم أسيوط" يكرم أوائل الطلاب بالغنايم
"تعليم أسيوط" يكرم أوائل الطلاب بالغنايم
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