القاهرة : الأحد 02 ديسمبر 2018
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ديربى الميرسيسايد | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع اليوم 2-12-2018 بالدورى الإنجليزى
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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:59 م

liverpool .. Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD

liverpool .. Salah
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liverpool .. Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD

سيكون ملعب الآنفيلد بمدينة ليفربول الإنجليزية مسرحاً لإقامة مباراة ليفربول وإيفرتون في مباراة تُعرف باسم ديربي الميرسيسايد، والتي ستكون هامة لكلا الفريقين من أجل الفوز وإسعاد جماهيرهم وتحقيق نقاط المباراة، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمسية يوم الأحد القادم.

liverpool .. Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD
ليفربول العائد من خسارة على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، الفريق الإنجليزي الذي لم يتمكن على الإطلاق من الفوز خارج الديار هذا الموسم في دوري الأبطال، إلا أن فرصته في التأهل لا تزال قائمة، ويأتي فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية البريمرليج برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.
liverpool .. Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD
على الجانب الآخر فإن فريق إيفرتون يقدم أداءً جيداً في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، الفريق الذي يقوده البرتغالي ماركوس سيلفا فاز في ست جولات، وتعادل في أربع، ليأتي الفريق في المركز السادس برصيد 22 نقطة.
liverpool .. Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD
موعد مباراة ليفربول وإيفرتون:
هذا ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون مساء يوم الأحد في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمبارة ليفربول وإيفرتون:
وسيتم نقل أحداث مباراة ليفربول وإيفرتون القادمة في الدوري الإنجليزي في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر أمسية الأحد عبر شاشة قناة bein sports HD2، والتي ستقوم بنقل أحداث مباراة ديربي الميرسيسايد على الهواء مباشرة بالتعليق العربي على أحداث هذه المباراة، وحتى الآن لم يتم الاعلان عن معلق المباراة.
liverpool .. Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD

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