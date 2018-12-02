القاهرة : الأحد 02 ديسمبر 2018
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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:59 م

مجاني بين سبورت|بث مباشر مباراة ليفربول و ايفرتون|محمد صلاح|ليفربول وايفرتون بدون تقطيع

مجاني بين سبورت|بث
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يستضيف "الريدز" في تمام السادسة والربع مساء اليوم الأحد، جاره وغريمه التقليلدي إيفرتون بملعب "أنفيلد" في إطار الجولة 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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