القاهرة : الأحد 02 ديسمبر 2018
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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:54 م

رابط شغال الدوري الانجليزي : مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم الثلاثاء 2-12-2018 BEIN SPORTS بث مباشر

رابط شغال الدوري
dostor.org/2419316

رابط شغال الدوري الانجليزي : مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم الثلاثاء 2-12-2018 BEIN SPORTS بث مباشر

ننشر مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر كورة لايف اليوم الاربعاء  الموافق 2/12/2018 يلا شوت اون لاين بدون تقطيع، يستضيف ليفربول نظيره إيفرتون مساء اليوم في مستهل الجولة الـ14 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليغ” ، ومن المقرر أن تقام على ملعب آنفيلد وهو معقل الريدز، ويسعى الفريقين في مباراة ليفربول وايفرتون اليوم، على تحقيق الانتصار والخروج بالعلامة الكاملة، من أجل تعزيز تواجده في جدول الترتيب.

كورة لايف ستكون مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث

رابط شغال الدوري الانجليزي : مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم الثلاثاء 2-12-2018 BEIN SPORTS بث مباشر

ومن خلال متابعة بث مباشر ليفربول وايفرتون، يقبع ليفربول في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، ويتطلع إلى نسيان تعثره الخارجي، والعودة إلى سكة الانتصارات من بوابة إيفرتون في الدوري الانجليزي، في حين يحتل إيفرتون المركز السادس برصيد 22 نقطة، حيث يقدم الفريق عروضاً طيبة، ونتائج جيدة منذ بداية الموسم، تحت قيادة المدرب البرتغالي ماركو سيلفا، وتمكن ايفرتون من التقدم لهذا المركز متأخراً عن آرسنال صاحب المركز الخامس، بعد 13 جولة من الدوري، فاز ايفرتون في 6 مباريات، وتعادل في 4، وخسر 3 لقاءات حتى الآن.
رابط شغال الدوري الانجليزي : مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم الثلاثاء 2-12-2018 BEIN SPORTS بث مباشر
ويعتمد المدرب الألماني يورجن كلوب في مباراة ليفربول اليوم، على التشكيلة الأساسية للفريق والتي يلعب بها منذ انطلاق الموسم مباريات الدوري، ومن ضمنها الإعتماد على فيرجيل فان دايك وجو جوميز في مركز الدفاع، وفي الهجوم الثلاثي محمد صلاح و فيرمينو وماني، وسيخوض مباراة ليفربول اليوم بنفس الطريقة  مع تغيير بسيط باستبدال اللاعبين المصابين، حيث شهدت قائمة ليفربول غيابات عدة وهم، أليكس أوكسيلد، وتشامبرلين، آدم لالانا، ريان بريوستر للإصابة.
رابط شغال الدوري الانجليزي : مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم الثلاثاء 2-12-2018 BEIN SPORTS بث مباشر

موعد مباراة ليفربول وايفرتون اليوم والقنوات الناقلة ستكون في تمام الساعة السابعة و15 دقيقة بتوقيت السعودية، الساعة السادسة  و15 دقيقة بتوقيت مصر وفلسطين، وسيتم نقل اللقاء عبر شبكة قنوات بي ان سبورت HD1 ، وسيتولى التعليق على مجرياتها المعلق التونسي المخضرم رؤوف خليف. مباشر أقوى مباريات اليوم في البريميرليج يخوض ليفربول مباراة اليوم في مواجهة جديدة ضد ايفرتون، وعينه على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لصالحه، ويسعى إلى تصحيح المسار، خاصة بعد الخسارة التى منى بها الريدز على يد باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي خسرها بهدفين مقابل هدف، وهو ما يواجه من شبح الخروج من البطولة، في حال اذا خسر في الجول السادسة والأخيرة من المسابقة أمام نابولي الإيطالي في يوم 12 ديسمبر الجاري.
رابط شغال الدوري الانجليزي : مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم الثلاثاء 2-12-2018 BEIN SPORTS بث مباشر

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