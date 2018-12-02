فيديو.. بريانكا تشوبرا ونيك جوناس يحتفلان بزواجهما بـ"مباراة"

ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز"، أن الفنانة الهندية بريانكا شوبرا والفنان نيك جوناس يتوجان زفافهما بمبارة للريكيت بقصر عميد بهوان في جودوبور.



وشاركت بريانكا جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو وهما يلعبان الكريكيت داخل القصر الذي يتم فيه حفل الزفاف.



وبحسب الصحيفة، فقد تم تقسيم فرق المباراة وقد تظهر صورة نيك يحمل بريانكا بين ذراعيه بينما يمثل باقي الرجال من حفل الزفاف صورة جماعية، الذي عقد يوم الجمعة.



وتبادلت بريانكا ونيك نذورهما في حفل الزفاف الكاثوليكي، الذي ترأسه والده بول كيفن جوناس الأب.



وانضم إليهم في "المدينة الزرقاء" الأسطورية من قبل عائلاتهم، بما في ذلك شقيق جوناس، وخطيبته الممثلة البريطانية ونجمة "صانعة العروش" صوفي تيرنر.



وتستمر الاحتفالات المتعددة الأيام - التي يطلق عليها اسم "عرس السنة" في الهند لليوم بحفل هندوسي لتشوبرا الذي تيلغ من العمر 36 عامًا، وجوناس 26 سنة.