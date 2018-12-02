غدًا.. المنيا تحتفل باليوم العالمي للإعاقة استجابة لدعوة السيسي

تحتفل محافظة المنيا، غدا الإثنين، باليوم العالمي للإعاقة، وذلك من خلال مسيرة للجهات المشاركة، والجمعيات الأهلية من أمام "بنك الإسكندرية" على كورنيش النيل، وحتى مبنى المحافظة، ثم يعقبها احتفالية على مسرح المحافظة تتضمن عدة فقرات فنية متنوعة.



وصرحت الدكتورة هبة أبو زيد مسئول ملف الإعاقة بالمحافظة، اليوم الأحد، بأن الاحتفال يأتي انطلاقًا من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار عام 2018، عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل تسليط الضوء عليهم، باعتبارهم قوة كامنة داخل المجتمع المصري تحتاج إلى تأهيل ورعاية، وذلك بتكاتف جهود المؤسسات الحكومية والأهلية، بعَقد الشراكات المُتَعَدِدة بين مؤسسات المجتمع المدني على اختلافها.



يذكر أن العالم يحتفل في الثالث من ديسمبر من كل عام، بـ"اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة" الذي بدأت الأمم المتحدة الاحتفال به عام 1992، يستهدف تعزيز فهم القضايا ذات العلاقة بالإعاقة، وتحريك الدعم لحصول ذوى الاحتياجات الخاصة على حقوقهم في كافة أنحاء العالم، فيما يركز هذا العام على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة.