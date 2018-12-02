بين ماتش | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب | مباراة محمد صلاح مباشر | Bein Match | كورة لايف اون لاين

"هل تشاهدون يا مانشستر" .. قالتها جماهير إيفرتون وليفربول في رسالة لناديي المدينة الانجليزية "سيتي ويونايتد" فخرا بالعلاقة الطيبة التي تجمعهما بكل مباراة بديربي الميرسيسايد أم والمعروف بديربي الأخوة الأعداء بأوائل التسعينات.









تشاء الأقدار وتمر السنوات حتى نصل للجولة الرابعة عشر من الدوري الانجليزي لموسم 2018-2019، ولكن تلك المرة مانشستر ستشاهد حيث سيلعب قطبيها (يونايتد وسيتي) ضد ساوثامبتون وبورنموث على الترتيب. لندن هي التي ستكون مشغولة يوم الأحد بديربي آرسنال وتوتنهام..

بين ماتش | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب | مباراة محمد صلاح مباشر | Bein Match | كورة لايف اون لاين

ولا يمنع ذلك أن ديربي إيفرتون وليفربول يمتلك الجاذبية الكافية، حتى يحظى بأهمية كبيرة للمدينة الانجليزية، باعتباره أحد أغرب المواجهات الكلاسيكية، لعدم وجود أي خلاف سياسي أو جغرافي أو ديني بينهما.





يعتبر من الديربيات النادرة التي لا نرى فيها فصلا بين جماهير الفريقين بالمدرجات، نظرا للعلاقة الطيبة بين كل منهما، ووجود أفراد من نفس العائلة يشجعون فريقا مختلفا، حيث تجد الأب مشجعا لليفربول وإبنه عاشقا لإيفرتون.

بين ماتش | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب | مباراة محمد صلاح مباشر | Bein Match | كورة لايف اون لاين

الفريقان تواجها بشكل مستمر منذ موسم 1962/63، ومن أبرز المواجهات بينهما كانت في نهائي كأس الدوري الانجليزي حيث جلسوا بجوار بعضهم البعض في 84 عندما تغنى جمهور الفريقين بعبارة "هل تشاهدون يا مانشستر؟".





ومن أهم الأسباب التي جعلت الديربي يطلق عليه هذا الإسم، هو موقع إيفرتون وليفربول، حيث يقع مقر الناديين في شمال المدينة ويبعد بينهما 400 متر فقط بمقاطعة ميرسيسايد.





وفي مطلع التسعينات كان الفريقان يتشاركان نظام المباريات الأسبوعي بالدوري الانجليزي، في علامة تبرز التعاون الشديد بين كل منهما.