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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:48 م

دراسة تكشف عن فائدة جديدة للشوكولاتة

الشوكولاتة
الشوكولاتة
وكالات
dostor.org/2419295

أشارت الكثير من الدراسات إلى فوائد الشوكولاتة لجسم الإنسان، إلا أن هناك دراسة جديدة كشفت عن فائدة مهمة جدا لها، قد تلعب دورا في الحفاظ على صحة البشر.

وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى دور الشوكولاتة في خفض ضغط الدم، وتقوية الذاكرة، وتحسين صحة الأمعاء، إلا أن الدراسة الجديدة أوضحت أن الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة 3 مرات في الشهر، أقل عرضة للإصابة بالجلطات، وفق ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية.

وقال خبير التغذية في جامعة "كوفنتري"، دوين ميلور: "لطالما اعتبر الناس الشوكولاتة طعاما يثير الإحساس بالذنب، لكنها في الواقع ليست طعاما سيئا، فهي تحتوي على سعرات حرارية عالية، لكنها أيضا غنية بالزنك والماغنيسيوم والحديد".

وأضاف: "بالرغم من أن الشوكولاتة تحتوي على دهون مشبعة، إلا أنها لا تسبب أضرارا كغيرها من الأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة، كزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب أو رفع نسبة الكوليسترول".

وأوضح خبير التغذية أن الفائدة المهمة للشوكولاتة مرتبطة بصحة القلب، كونها تحسن صحة الأوعية الدموية وتخفض نسبة الكوليسترول.

وتأتي هذه الفائدة من تركيبات كيميائية موجودة في حبوب الكاكاو، تعرف بالـ"فلافانولات"، ومنها مركب "إيبيكاتيشين"، وهي نفس المادة الفعالة المفيدة للصحة الموجودة في الشاي الأخضر.

وأوضحت العديد من الدراسات السابقة أن الشوكولاتة مفيدة جدا للجهاز الهضمي للإنسان، وتلعب دورا مهما في تحسين المزاج، كونها تعمل على زيادة إفراز هرمون "سيروتونين"، وهو الهرمون المسئول عن شعور الإنسان بالسعادة.

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