قارب صيد إسباني يتمكن من إنقاذ 11 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الأحد، أن أحد قوارب الصيد اتجه إلى جزيرة مالطا، بعد أن تمكن من إنقاذ أحد عشر مهاجرا قبالة السواحل الليبية منذ عشرة أيام.



وصرحت نائبة رئيس الوزراء الإسباني كارمن كالفو - في بيان بثته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - بأن مدريدن حرصت على التأكد من أن القارب، الذي كان متواجدًا في المياه الدولية، سيرسو في ميناء آمن وقريب.



ويأتي قرار الحكومة الإسبانية، بعد مواجهات استمرت لعدة أيام لإيجاد ميناء "آمن" لاستقبال المهاجرين - وسط التصدي الأوروبي المتزايد لقبول المهاجرين.