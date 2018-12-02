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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:45 م

776 صورة جنسية تكمل فضيحة حفيد مؤسس الإخوان

طارق رمضان
طارق رمضان
وكالات
dostor.org/2419291

يبدو أن الفضائح الجنسية لطارق رمضان لن تنتهي بعد، فقد كشف تحقيق وجود مئات الصور "الجنسية" على هاتف حفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يواجه تهما بالاغتصاب.

وقالت صحيفة "لو جورنال دو ديمونش" الفرنسية، إن المحققين في اتهامات الاغتصاب التي تلاحق رمضان، بحثوا في أجهزته الذكية والإلكترونية، هاتفي "آيفون 7 بلس" و"سامسونج جالاكسي" وقرص تخزين خارجي وكمبيوتر "ماكبوك برو" و"آيباد برو" ومفتاح USB وحاسوبين آخرين.

وذكرت الصحيفة الأسبوعية أن البحث قاد المحققين الثلاثة إلى 776 صورة جنسية، من بينها صور "سيلفي" مع نساء في وضعيات غير أخلاقية.

كما تم التوصل إلى عدد من المعطيات بشأن الفنادق التي كان يقيم بها، والرسائل التي كان يتبادلها مع النساء وأرقامهن الهاتفية، والمواقع الإلكترونية التي يزورها.

وأوضحت "لو جورنال دو ديمونش" أن هذه الصور "إذا لم تكن لها علاقة بالشكاوى، فالأكيد أنها ستفتح طرقا جديدا في عملية التحقيق"، مشيرة إلى أنها ستقود المحققين إلى التعرف على أوجه الفتيات الموجودات على الصور وعلاقتهن برمضان، في سبيل تعزيز الشهادات حول ممارساته الجنسية.

وأقر حفيد مؤسس الإخوان، وهو متزوج وله 4 أبناء، بأنه أقام علاقات جنسية مع امرأتين فرنسيتين بالتراضي، إحداهن من ذوي الاحتياجات الخاصة تدعى كريستيل، بينما الأخرى هي الناشطة النسوية هند العياري.

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