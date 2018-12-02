liverpool بث مباشر ليفربول وايفرتون اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر HD مباشر MATCH لايف

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مواجهة ديربي جديدة ستشعل أجواء مدينة ليفربول الإنجليزية، عندما يستضيف ليفربول نظيره إيفرتون، في السادسة والربع مساء غد الأحد، في ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.





ويأمل ليفربول في مواصلة الضغط على المتصدر مانشستر سيتي، الذي يعتلي صدارة جدول ترتيب بريميرليج برصيد 38 نقطة، بفارق خمس نقاط أمام ليفربول، قبل مواجهة ليفربول أمام إيفرتون.

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بينما يسعى إيفرتون لمواصلة نتائجه المميزة مؤخرًا، حيث جمع سبع نقاط بالمواجهات الثلاثة الأخيرة، بالفوز على برايتون وكارديف سيتي، والتعادل مع تشيلسي وسط جماهيره بالعاصمة الإنجليزية لندن.





لكن رغم قوة المواجهة المنتظرة، فإن ليفربول سيدخل ديربي المدينة بمعنويات عززتها العديد من الأحداث الأخيرة، والتي يعد أبرزها ما يلي:

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جائزة بوشكاش "صلاح"





بفضل هدف رائع سجله النجم المصري محمد صلاح في شباك إيفرتون، بالمواجهة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، في الجولة السابعة عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز، تُوج بجائزة بوشكاش، لأجمل هدف في موسم 2017/2018، والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.





افتتاحية مميزة لفان دايك





بعد أيام من صفقة تاريخية، جعلته المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم، خاض الهولندي فيرجل فان دايك أولى مواجهاته بقميص ليفربول، في الخامس من يناير بعام 2018 الجاري، وهي المواجهة التي سجلت انطلاقة مثالية للمدافع المميز.

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وبعد استمرار نتيجة التعادل بين ليفربول وإيفرتون حتى الدقيقة الرابعة والثمانين، في المواجهة التي جمعتهما بدور الـ 64 لكأس الاتحاد الإنجليزي، اقتنص المدافع الذي انتقل من ساوثامبتون مقابل 75 مليون جنيه استرليني الفوز لفريقه، ليصبح أحد معشوقي جماهير ليفربول منذ الظهور الأول.





الهيمنة على الديربي

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يسيطر ليفربول بشكل واضح على منافسات الديربي أمام غريمه إيفرتون بالسنوات الأخيرة، حيث لم يخسر خلال 16 مواجهة متتالية في مختلف المسابقات، وهو ما يضع المزيد من الضغط على منافسه التاريخي.





ويعود فوز إيفرتون الأخير في الديربي إلى السابع عشر من أكتوبر عام 2010، عندما تغلب وسط جماهيره على ليفربول بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2010/2011.

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مسيرة مبهرة في أنفيلد





يمتلك ليفربول السلسلة الأكثر نجاحًا على ملعبه في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، حيث لم يخسر منذ 27 مباراة، بدأت في نهاية موسم 2016/2017، وامتدت طوال الموسم الماضي، قبل 6 مباريات متتالية في الموسم الحالي.