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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:43 م

مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يشنون حربًا على بريانكا شوبرا

الفنانة الهندية بريانكا
الفنانة الهندية بريانكا شوبر
منار أحمد
dostor.org/2419287

انتقد العديد من مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الهند، خاصة فيجودبور، انفجار الألعاب النارية في حفل زفاف الفنانة الهندية بريانكا شوبرا، حيث قاموا بحملة ضد الألعاب النارية.

وتتضمن حفل زفاف بريانكا تشوبرا ونيك جوناس في الأول من ديسمبر، أمس السبت، عرض كبير للألعاب النارية، وقامت الحملة بنشر انتقدها عبر "تويتر".

وفي هذا الصدد، شهد سكان جودبور عرض الألعاب النارية المتزامن الذي أضاء سماء الليل لساعات، وفي الوقت الذي هنأ فيه المشجعون العروسين الجدد وكانوا في حالة من الرهبة من صورهم المفعمة بالحيوية، انتقد العديد من مستخدمي "تويتر" الفاعل بسبب انفجار الألعاب النارية على الرغم من كونهم وجه حملة مكافحة التلوث حول ديوالي.

يذكر أن بريانكا هي سفيرة العلامة التجارية لـBreathfree، وهي حملة ذات صلة بالربو والتي تقضي على الأساطير حول الربو وتعزز استخدام أجهزة الاستنشاق كوسيلة للمعالجة المناسبة والفورية، مع إدراك انفجار المفرقعات النارية كجزء من احتفالات زفافها، وصفها العديد من مستخدمي "تويتر" بأنه نفاق، كما قام قسم من مستخدمي موقع التواصل الأشهر، بالتصفيق عليها من خلال تكسير النكات وخلق ميمات عن اختراع المفرقعات الخضراء وتوليد الأوكسجين عن طريق انفجارها.

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