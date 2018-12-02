اعتقال 6 من عناصر "داعش " خلال عمليات أمنية بالموصل والرمادى

أعلن مركز الإعلام "الأمني" العراقي، اليوم الأحد، اعتقال خمسة من عناصر "داعش " بمدينة الموصل.



وصرح الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في بيان بثته وكالة أنباء الإعلام العراقي، بأن مركز شرطة "الرشيدية " التابع لمديرية شرطة "أبي تمام " في شرطة "نينوي " وبناء على معلومات دقيقة، وتعاون أحد المواطنين، تمكن من إلقاء القبض على إرهابي ينتمي إلى "داعش"، حيث اعترف على أربعة متهمين في مجموعته، وأنه وفق اعترافه، تم القبض عليهم وهم من عناصر "داعش " الذين كانوا يعملون فيما يسمى بـ"الأمنية والحسبة " خلال فترة سيطرة " داعش " على مدينة الموصل، مشيرًا إلى أن أحدهم اعترف بأنه كان مدونًا ضمن "الانتحاريين".



وفى محافظة الأنبار، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اعتقال أحد الإرهابيين الذين يقومون بعمليات "التفخيخ " في منطقة "البو طيبان " بالرمادي، وضبط بحوذة المتهم ثلاثة كيلوجرامات من مادة " تي إن تي " شديدة الانفجار، واكتشاف سبعة مخازن "كلاشينكوف".