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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:20 م

نادى النصر الإماراتي يقيل مديره الفني بعد الخسارة من الأهلي دبي

نادى النصر الإماراتي
أ ش أ
dostor.org/2419143

قررت شركة النصر الإماراتية لكرة القدم إقالة الصربي إيفان يوفانوفيتش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، من منصبه، عقب الخسارة من شباب الأهلي دبي بهدف دون رد أمس الأول الجمعة، في الجولة 11 لدوري الخليج العربي، وتراجع النصر إلى المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

وأعلنت شركة النصر، اليوم الأحد، عن تعيين البرازيلي كايو زاناردي، الخبير الفني بأكاديمية الكرة بالنادي، مدربًا مؤقتًا للفريق الأول، وسبق أن عمل زاناردي مديرًا فنيا لأكاديمية النصر طوال 6 سنوات قبل عودته إلى بلده عام 2013، ثم عودته بداية الموسم الحالي، لتولي المنصب مجددًا، خلفًا للهولندي مارسيل ثيودوروس.

كما سبق وعمل زاناردي مشرفًا على المنتخب البرازيلي للناشئين تحت 17 عامًا، لمدة عامين، ونجح في قيادته إلى مونديال الناشئين 2015.

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