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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:20 م

الكويت تطفئ أنوار أبراجها حدادًا على وفاة بوش الأب

الكويت تطفئ أنوار
وكالات
dostor.org/2419142

أطفأت الكويت أنوار أبراجها حدادًا على وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن هذه الخطوة هي "تقدير لدوره الكبير في تحرير البلاد من براثن الغزو العراقي الغاشم".

وتم وضع صورة الرئيس الأمريكي الراحل، وعلمي دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية على واجهة البرج.

وقد توفي الرئيس الـ41 للولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش الأب أمس السبت، عن عمر تجاوز الـ94 عامًا.

وترأس بوش الأب الولايات المتحدة خلال مرحلة انتهاء الحرب الباردة بين عامي 1989 و1993، وشهدت فترة حكمه قيادة واشنطن تحالفًا عسكريًا خاض حرب تحرير الكويت بعد غزوها من قبل نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

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