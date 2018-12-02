كيف يؤثر الملح على ضغط الدم؟

اكتشف علماء المعهد الوطني لعلم الأحياء الأساسي في اليابان، آلية تسبب الملح فى ارتفاع ضغط الدم.



ويشير موقع EurekAlert إلى أن ارتفاع ضغط الدم هو العامل الرئيس المسبب لأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات بسبب الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب في العالم، حيث إن 40% تقريبا من سكان الأرض، والذين تبلغ أعمارهم 25 سنة وأكثر، يعانون من ارتفاع ضغط الدم.



ويساعد تناول ملح الطعام على تطور ضغط الدم، فكلما زادت كمية ملح الطعام التي يتناولها الشخص، زاد تراكم أيونات الصوديوم في بلازما الدم والسائل النخاعي. وهذا بدوره يؤدي إلى إثارة الجهاز العصبي السمبثاوي (الودي) الذي ينظم الدورة الدموية.



وتبين أن قنوات الصوديوم الخاصة، أي بنية البروتينات في غشاء الخلايا الذي من خلاله تدخل أيونات الصوديوم إلى داخل الخلية، تتكون من خلايا دبقية بما فيها الخلايا النجمية وخلايا البطانة العصبية التي توفر الاتصال بين الجهاز العصبي والأوعية الدموية. وقد اتضح للعلماء أن قنوات الصوديوم هي جهاز استشعار، وتراقب ارتفاع تركيز أيونات الصوديوم في الدم والسائل النخاعي.



وقد أوضح الباحثون أنه في الفئران التي لا توجد في أعضائها قنوات الصوديوم، لا يتم تنشيط العصب الودي نتيجة تناولها كمية كبيرة من الملح. أما في الفئران البرية، فتحصل في خلاياها الدبقية تفاعلات بيوكيميائية.



ويحفز أيون الصوديوم خارج الخلية فتح قنوات الصوديوم، ما يسبب تكون اللاكتات (LDH)، والذي ينشط خلايا منطقة المهاد والنخاع عند خروجه مع أيون الهيدروجين من الخلايا، ما يحفز العصب الودى.

