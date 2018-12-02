القاهرة : الأحد 02 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:43 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم

09:24 م

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا bein sport
09:16 م

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا bein sport
07:41 م

«مصر» يحصد لقب بنك العام وشهادة التوافق مع المعايير العالمية
07:38 م

البث المباشر لقناة اون سبورت.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت

07:23 م

اون سبورت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم
07:14 م

الشوط الثاني Al Ahly LIVE.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم يوتيوب
07:06 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر يوتيوب.. يلا شوت مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا
07:00 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت يلا كورة
06:57 م

الشوط الأول .. الأهلى يتقدم بهدف | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا
06:49 م

لايف HD اون سبورت لاين | بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت
06:38 م

الشوط الأول| مشاهدة مباراة الاهلى وبتروجيت اليوم بث مباشر
منوعات
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:15 م

كيف يؤثر الملح على ضغط الدم؟

كيف يؤثر الملح على
وكالات
dostor.org/2419133

اكتشف علماء المعهد الوطني لعلم الأحياء الأساسي في اليابان، آلية تسبب الملح فى ارتفاع ضغط الدم.

ويشير موقع EurekAlert إلى أن ارتفاع ضغط الدم هو العامل الرئيس المسبب لأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات بسبب الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب في العالم، حيث إن 40% تقريبا من سكان الأرض، والذين تبلغ أعمارهم 25 سنة وأكثر، يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

ويساعد تناول ملح الطعام على تطور ضغط الدم، فكلما زادت كمية ملح الطعام التي يتناولها الشخص، زاد تراكم أيونات الصوديوم في بلازما الدم والسائل النخاعي. وهذا بدوره يؤدي إلى إثارة الجهاز العصبي السمبثاوي (الودي) الذي ينظم الدورة الدموية.

وتبين أن قنوات الصوديوم الخاصة، أي بنية البروتينات في غشاء الخلايا الذي من خلاله تدخل أيونات الصوديوم إلى داخل الخلية، تتكون من خلايا دبقية بما فيها الخلايا النجمية وخلايا البطانة العصبية التي توفر الاتصال بين الجهاز العصبي والأوعية الدموية. وقد اتضح للعلماء أن قنوات الصوديوم هي جهاز استشعار، وتراقب ارتفاع تركيز أيونات الصوديوم في الدم والسائل النخاعي.

وقد أوضح الباحثون أنه في الفئران التي لا توجد في أعضائها قنوات الصوديوم، لا يتم تنشيط العصب الودي نتيجة تناولها كمية كبيرة من الملح. أما في الفئران البرية، فتحصل في خلاياها الدبقية تفاعلات بيوكيميائية.

ويحفز أيون الصوديوم خارج الخلية فتح قنوات الصوديوم، ما يسبب تكون اللاكتات (LDH)، والذي ينشط خلايا منطقة المهاد والنخاع عند خروجه مع أيون الهيدروجين من الخلايا، ما يحفز العصب الودى.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

منذ أقل من شهر

عروسة البحر.. كاتبة بريطانية تجوب بحار العالم فى قارب لمدة عام

منذ أقل من شهرين

دراسة جديدة تنصح مرضى السكرى والسمنة بتناول الحليب

منذ شهرين

فنان تشكيلى يرسم بورتريهات مجانية للسائحين قبل ركوب الطائرة

منذ أكثر من شهرين

أغنية "اشنقوا البيض" تثير الجدل فى فرنسا

منذ 4 شهر

بالصور.. مومياء مجهولة تكشف أسرار "التحنيط" الفرعوني

الآن

ملاعب تحت الأنقاض.. قرارات الإزالة تدمر أماكن الرياضة ومطالب بتقنينها

تباين مؤشرات البورصة فى المستهل.. و"الرئيسى" الخاسر الوحيد

"برج العرب الجديدة": بدء تسليم أراضى القرعة 25 ديسمبر

"العدل" تستبدل "النائب العام" و"النيابة" بمساعد الوزير للكسب وهيئة الفحص

ads
الأكثر قراءة

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

بعد أزمة فستانها.. هيفاء وهبي تكشف حقيقة صورتها المتداولة

بوسي: الوسط الفني مليان شواذ وبتعامل معاهم "فيديو"

بعد تصدره الأول عالميًا.. هذه شروط الحصول على جواز سفر إماراتى

ألبومات الصور

حكاية "عم حسان" مع العربة الملكية والخوص القديم

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

ads
نجم الساعة

تفاصيل أزمة فستان رانيا يوسف الجرئ من "التريند" لـ"المحاكم"

الأكثر قراءة

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

بعد أزمة فستانها.. هيفاء وهبي تكشف حقيقة صورتها المتداولة

بوسي: الوسط الفني مليان شواذ وبتعامل معاهم "فيديو"

بعد تصدره الأول عالميًا.. هذه شروط الحصول على جواز سفر إماراتى

كشكول

«التعليم» تستقبل طلبات راغبي العمل بلجنة كنترولات «أبنائنا بالخارج»

«التعليم العالى» : إقامة العديد من المعارض بالخارج للتسويق للجامعات الأجنبية

رئيس «كفر الشيخ» : نُسابق الزمن للانتهاء من تجهيز وتشطيب قاعة المؤتمرات الكُبرى

«حجازي»: التدريب والتعليم يشكلان قلب عملية التنمية

«عبد الغفار»: برامج جديدة لجذب الطلاب الوافدين

الأمصار

دفاع التحالف تعترض صاروخا باليستيا بمأرب اليمنية

بالتنسيق مع ترامب وترودو.. رئيس المكسيك الجديد يتعهد باحتواء اللاجئين

محمد صلاح على موعد مع فرصة ذهبية اليوم

الشرطة الإسرائيلية توصي بإدانة نتنياهو وزوجته بتهم الرشوة

برلماني: يجب تشكيل المجلس الرئاسي في ليبيا قبل نهاية العام

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

كيف يؤثر الملح على ضغط الدم؟

تعرف على علاقة الشهور القبطية بالزراعة والجو

شخصيتك من شكل شفتيك

الصحة

6 أصابع من البطاطس المقلية الحصة الصحية في الوجبة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎