وزير الدفاع الأمريكي يصف الرئيس الفنزويلي بـ"الطاغية" ويطالبه بالرحيل

طالب وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، برحيل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك لتحسين الأوضاع الراهنة فى فنزويلا، واصافًا إياه بالـ"طاغية".



وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن تحسن الأوضاع فى فنزويلا يتوقف على رحيل الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو، قائلًا: "في نهاية المطاف سيتوجب على ذلك النظام أن يرحل".



من جهته، استبعد ماتيس تدخل واشنطن فى الشأن الداخلي الفنزويلي، مؤكدًا أن تلك العملية يجب أن تتم عن طريق تعاون جاد بين الشعب الفنزويلي وقادة أمريكا اللاتينية؛ لإسقاط نظام الرئيس "الطاغية غير المسئول".



كما أكد ماتيس أن واشنطن ستسعي، من خلال التعاون مع حلفائها بأمريكا اللاتينية، لتحقيق الاستقرار المنشود للشعب الفنزويلي، والسعي نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وإيجابية.



وشدد ماتيس على أن بلاده تبذل قصارى جهدها على الصعيد الدبلوماسي، لمساعدة فنزويلا على المرور من أزمتها الراهنة.