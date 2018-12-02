سعفان: صرف 230 ألف جنيه مستحقات متأخرة لـ4 عمال بالأردن

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان في تسوية عدد من شكاوي العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم التي تقدموا بشكوى بشأنها، وبلغت 9200 دينار أردني أي ما يوازي 230 ألف جنيه مصري تقريبا.



وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.



وأشار إلى أن الوزير تلقى تقريرا عبر المستشار العمالي بالأردن أشرف الحرايري، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوي ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن حل مشكلة العامل "جمال م. س" ضد الكفيل "الهواري. ط. أ"، وصرف 440 دينارا بما يعادل ١١٠٠٠ جنيه مصري تقريبا وتسليمه جواز سفره.



كما تم حل شكوى المواطن المصري "عبد الدايم. م. أ." ضد الكفيل "أسامة.م.أ"، وصرف ٢٠٠٠ دينار بما يعادل 50 ألف جنيه مصري تقريبا، وتسليمه جواز السفر، وشكوى المواطن "شعبان. م. د" ضد مخبز "أ. و. س" بإعطاء براءة ذمة، فضلا عن حل شكوى كل من "محمد. ا"، و"مدحت. خ" و"أحمد. ع"، ضد الكفيل "محمد.ح.أ" بالتواصل مع الكفيل والتنازل عن القضية مقابل حصول العمال على ٦٠٠٠ دينار ما يعادل 150 ألف جنيه، وتم الانتهاء من جميع المشاكل فيما بينهم.



وتم حل شكوى "حمدي. ع" ضد شركة "محمود.غ" وحصوله على 760 دينارا بما يعادل 19 ألف جنيه مصري تقريبا، وبراءة ذمته، فضلا عن براءة ذمت كل من "إسماعيل.أ.ع" ضد شركة الحديثة، و"صبحي.أ.أ" ضد "صالح. خ. أ"، "علي.ر" وتجديد تصريح العمل لـ"محمود. ص. ج" ضد "محمد.ع. ع"، وإعطاء العامل "وحيد.ح.ع" جواز سفره.