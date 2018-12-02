القاهرة : الأحد 02 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:43 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم

09:24 م

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا bein sport
09:16 م

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا bein sport
07:41 م

«مصر» يحصد لقب بنك العام وشهادة التوافق مع المعايير العالمية
07:38 م

البث المباشر لقناة اون سبورت.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت

07:23 م

اون سبورت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم
07:14 م

الشوط الثاني Al Ahly LIVE.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم يوتيوب
07:06 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر يوتيوب.. يلا شوت مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا
07:00 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت يلا كورة
06:57 م

الشوط الأول .. الأهلى يتقدم بهدف | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا
06:49 م

لايف HD اون سبورت لاين | بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت
06:38 م

الشوط الأول| مشاهدة مباراة الاهلى وبتروجيت اليوم بث مباشر
مصر
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:06 م

"مياه الشرب" تعقد ورشة عمل للتوعية بأهم متطلبات المجتمع

مياه الشرب تعقد ورشة
أ ش أ
dostor.org/2419118

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الأحد، ورشة عمل توعوية تحت عنوان "مراجعة أدلة تنفيذ الأنشطة ومعايير التقييم لإدارات التوعية والمستجدات"؛ لاستعراض أهم مستجدات خطة التوعية للعام 2018-2019، وتحديد رؤية ومنهجية التوعية في ظل المتغيرات ومتطلبات المجتمع، وذلك بحضور مديري إدارات التوعية بشركات المياه من مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي- في كلمة خلال افتتاح الورشة- أهمية نشر الوعي بأهمية المياه والحفاظ عليها، وفتح قنوات اتصال جديدة للتواصل مع المواطنين من خلال تطبيق الهاتف المحمول 125 لنشر رسائل التوعية، وتلقي الشكاوى.

وأشار إلى أهمية قياس الأثر ومردود حملات التوعية؛ لتقويمها في كل مرحلة من مراحلها لضمان وصول الرسائل التوعوية في شكلها الصحيح، وتحقيق الأثر المرجو منها.

وناقشت الورشة آليات استخدام طرق جديدة للتعريف والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والترويج للخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، وتوحيد برنامج تدريبي لمكلفات الخدمة العامة لتجهيز جيل جديد وتأهيلهم لسوق العمل والاستفادة من الخبرات الموجودة في الشركات.

وفرقت الورشة بين منهجية العمل السنوية الممثلة في أنشطة المدارس، القوافل المائية، استقصاءات الرأي، التوعية الداخلية، والمستجدات التي فرضتها متطلبات المجتمع، من خلال تنفيذ حملات تثقيف وتوعية رجال الدين لجعلهم شركاء في توعية وتثقيف المواطنين، واستهداف أئمة المساجد والأسقف ببرنامج ثقافي للتوعية عن ترشيد استهلاك المياه، ومشاركة وزارة الصحة في تنفيذ خطة القوافل الصحية ودمجها مع القوافل المائية، وتنفيذ برنامج للتوعية الداخلية للعاملين بأهمية الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة المهنية.

وتستمر الورشة على مدار 4 أيام، لمناقشة منهجية تقييم أنشطة التوعية، وتعميم تكنولوجيا تطبيق القطع الموفرة في المصالح الحكومية تنفيذا لوثيقة ترشيد استهلاك المياه، ونشر المواد الإعلانية للتوعية بترشيد استهلاك المياه.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة

منذ اسبوع

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030

منذ أقل من شهر

إبراهيم سالم محمدين يتحدث: برىء من التورط فى قضية «عز الدخيلة» والخصخصة سياسة حكومية

منذ أقل من شهر

سفير جنوب السودان: «إعلان القاهرة» أوصلنا للسلام الذى نعيشه الآن

منذ أقل من شهر

تعديل لائحة "الخدمة المدنية" لإنهاء أزمة التسويات

منذ شهر

الإحصاء: صادرات مصر لإثيوبيا تسجل 2.1 مليار جنيه فى عام

الآن

ملاعب تحت الأنقاض.. قرارات الإزالة تدمر أماكن الرياضة ومطالب بتقنينها

تباين مؤشرات البورصة فى المستهل.. و"الرئيسى" الخاسر الوحيد

"برج العرب الجديدة": بدء تسليم أراضى القرعة 25 ديسمبر

"العدل" تستبدل "النائب العام" و"النيابة" بمساعد الوزير للكسب وهيئة الفحص

ads
الأكثر قراءة

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

بعد أزمة فستانها.. هيفاء وهبي تكشف حقيقة صورتها المتداولة

بوسي: الوسط الفني مليان شواذ وبتعامل معاهم "فيديو"

بعد تصدره الأول عالميًا.. هذه شروط الحصول على جواز سفر إماراتى

ألبومات الصور

حكاية "عم حسان" مع العربة الملكية والخوص القديم

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

ads
نجم الساعة

تفاصيل أزمة فستان رانيا يوسف الجرئ من "التريند" لـ"المحاكم"

الأكثر قراءة

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

بعد أزمة فستانها.. هيفاء وهبي تكشف حقيقة صورتها المتداولة

بوسي: الوسط الفني مليان شواذ وبتعامل معاهم "فيديو"

بعد تصدره الأول عالميًا.. هذه شروط الحصول على جواز سفر إماراتى

كشكول

«التعليم» تستقبل طلبات راغبي العمل بلجنة كنترولات «أبنائنا بالخارج»

«التعليم العالى» : إقامة العديد من المعارض بالخارج للتسويق للجامعات الأجنبية

رئيس «كفر الشيخ» : نُسابق الزمن للانتهاء من تجهيز وتشطيب قاعة المؤتمرات الكُبرى

«حجازي»: التدريب والتعليم يشكلان قلب عملية التنمية

«عبد الغفار»: برامج جديدة لجذب الطلاب الوافدين

الأمصار

دفاع التحالف تعترض صاروخا باليستيا بمأرب اليمنية

بالتنسيق مع ترامب وترودو.. رئيس المكسيك الجديد يتعهد باحتواء اللاجئين

محمد صلاح على موعد مع فرصة ذهبية اليوم

الشرطة الإسرائيلية توصي بإدانة نتنياهو وزوجته بتهم الرشوة

برلماني: يجب تشكيل المجلس الرئاسي في ليبيا قبل نهاية العام

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

كيف يؤثر الملح على ضغط الدم؟

تعرف على علاقة الشهور القبطية بالزراعة والجو

شخصيتك من شكل شفتيك

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

6 أصابع من البطاطس المقلية الحصة الصحية في الوجبة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎