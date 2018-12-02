الفصائل تخطط لإجبار إسرائيل على تنفيذ بنود "تفاهمات الهدوء"

قالت مصادر فلسطينية، إن الفصائل على وشك الانتقال من مرحلة الضغط لإلزام إسرائيل بتنفيذ تفاهمات الهدوء على حدود غزة، إلى مرحلة الفعل على الأرض، والعودة إلى نمط مسيرات العودة قبل تفاهمات الهدوء الأخيرة.



وأوضحت المصادر، لصحيفة "الأيام" الفلسطينية، أن الفصائل والهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، أصبحت مضطرة لاتخاذ خطوات على أرض الواقع، ردًا على تهرب إسرائيل من التزاماتها.



وقالت: "إسرائيل من بين خمسة التزامات تمت خلال الأسبوعين الماضيين، لم تنفذ إلا التزامًا واحدًا بشكل جزئي، وهو إدخال بعض المعدات الطبية، فيما تنكرت لأربعة التزامات أخرى وهى، السماح بتصدير الخردة والملابس، وزيادة أعداد تصاريح التجار، بالإضافة إلى زيادة مساحة الصيد من تسعة أميال إلى 12 ميلًا".