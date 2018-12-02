رئيس محكمة الاستئناف يستقبل أمين عام مجلس القضاء السعودي

استقبل المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، وفدا قضائيا سعوديا رفيع المستوى، برئاسة القاضي الشيخ سلمان بن محمد النشوان، رئيس محكمة الاستئناف، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى السعودي سابقا، والوفد المرافق له، حيث تبادل الجانبان سبل تعزيز التعاون القضائي ومعرفة كيفية عمل المحاكم وإجراءات سير العمل بهما.



أكد المستشار "شوكت" للوفد القضائي السعودي، أن القضاء المصري يتمتع باستقلالية كاملة، وأن هناك فصل كامل بين سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأن الأحكام التي تصدرها المحاكم ليس لأحد سلطان عليها سوى ضمير القاضي وما تضمنته التحقيقات من أوراق.



قام الوفد القضائي السعودي بتفقد البوابة الإليكترونية لمحكمة الاستئناف والمختصة بقيد الدعاوى المدنية واستمعوا لشرح كيفية قيد القضايا ومراحل نظر الدعوى حتى صدور الحكم فيها مع إتاحة امكانية استعلام أطراف الدعوى القضائية عما تم فيها بعد ادخال البيانات المتضمنة الاسم ورقم الدعوى.



أوضح رئيس المحكمة المستشار "شوكت" للوفد القضائي أن المحكمة تعمل بالنظام الإليكتروني بجانب النظام اليدوي حاليا؛ لتلافي حدوث ثمة أعطال مفاجئة لأي أسباب، وبالتالي فإن الأوراق والمستندات تظل محفوظة في السجلات.



أطلع الوفد القضائي السعودي على ما يخص الإدارة الجنائية بداية من مراحل قيد الدعاوى الجنائية الواردة إليها من النيابة العامة حتى عرضها على الدائرة المختصة بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف، ثم مراحل نظر الدعاوى الجنائية حتى صدور الحكم فيها وعودة القضية مرة أخرى للنيابة العامة لتنفيذ الحكم الصادر.



ذكر المستشار شوكت للوفد القضائي السعودي، أنه بعد صدور الحكم في القضية فإن هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم تقوم بإيداع أسباب حكم الذي أصدرته خلال مدة 30 يوما حتى يمكن لمن صدر ضده الحكم التقدم بطعن على الحكم الصادر أمام محكمة النقض، وتكون الأحكام التي تصدرها – النقض- باتة ونهائية.



حصر اللقاء المستشارون: صلاح رزقانة، وعاطف نصر ومحمد البشبيشي، ومحمد صبحي، ومحمود عبد الفتاح، أعضاء المكتب الفني لرئيس المحكمة.