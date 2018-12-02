الزراعة: الهيئة البيطرية تكلف محاميها بمتابعة قضية تعدي جزار على طبيب

قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الجديد بوزارة الزراعة، إن الهيئة تسعى إلى ضبط المنظومة بالاتفاق مع الجزارين، ونحن نعمل معا لصالح المستهلك، حيث أن تصرف الجزار في البحيرة لا يمكن تعميمه على كل المجازر ولابد من تشديد إجراءات العمل في المجازر.



وأضاف في صريحات للدستور، أن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة مهتم بالقضية وقد اتصل بالطبيب واطمئن عليه، وكذلك الدكتورة منى محرز نائبة الوزير وكل قيادات الهيئة البيطرية، ويتم متابعة حالته الصحية داخل وخارج المستشفى.



وأشار إلى الهيئة البيطرية أرسلت محامي تابع لها لتحرير المحضر ومتابعة القضية، وأن الهيئة لن تهدأ حتى تحصل على حق الطبيب البيطري شعبان سالم من الجزار المعتدي على الطبيب البيطري لوجود واقعة سابقة مع شقيقة.