القاهرة : الأحد 02 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:43 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم

09:24 م

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا bein sport
09:16 م

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا bein sport
07:41 م

«مصر» يحصد لقب بنك العام وشهادة التوافق مع المعايير العالمية
07:38 م

البث المباشر لقناة اون سبورت.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت

07:23 م

اون سبورت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم
07:14 م

الشوط الثاني Al Ahly LIVE.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم يوتيوب
07:06 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر يوتيوب.. يلا شوت مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا
07:00 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت يلا كورة
06:57 م

الشوط الأول .. الأهلى يتقدم بهدف | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا
06:49 م

لايف HD اون سبورت لاين | بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت
06:38 م

الشوط الأول| مشاهدة مباراة الاهلى وبتروجيت اليوم بث مباشر
فن
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:00 م

برنامج عروض البيت الفنى للمسرح اليوم

برنامج عروض البيت
محمد مجدي
dostor.org/2419107

ينظم البيت الفني للمسرح عددًا من العروض، ويعرض "الدستور" برنامج البيت الفني للمسرح، اليوم الأحد على مسارح القاهرة.

المسرح القومي بالعتبة
"المعجنة"
في تمام السابعة مساء (٧:٠٠)
تأليف سامح مهران، بطولة ناصر شاهين، إيمان رجائي، هايدي عبد الخالق، مروان عزب، محمد العزيزي، أسماء عمر، الطفلة مريم اسلام، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان أحمد حمدي رؤوف، إضاءة وديكور وأزياء صبحي السيد، استعراضات ميزو، إخراج أحمد رجب.
أسعار التذاكر: ٣٠،٥٠،٧٠،١٠٠

مسرح السلام بالقصر العيني
" حدث في بلاد السعادة"
فى الساعة الثامنة مساء " ٨:٠٠م"
من تأليف وليد يوسف وإخراج مازن الغرباوي، بطولة مدحت تيخا، علاء قوقة، حسن العدل، سيد الرومي، محمد حسني، فاطمة محمد علي، أسامة فوزي، محمد الخيام، عبدالعزيز التوني، المطرب وائل الفشني ومن النجوم العرب راسم منصور من العراق، خدوجة صبري من ليبيا، نسرين أبي سعد من لبنان ومجموعة من الشباب.
أسعار التذاكر: ٢٠،٣٠،٥٠،٧٥،١٠٠جنيه

مسرح ملك برمسيس
"مترو"
الساعة السابعة مساء " ٧:٠٠"

العرض يدور حول الأفكار التي تسجن الانسان بكثرتها وزحامها فتقوم بعزله عن الواقع الخارجى،من خلال " يحيى" الذي توقعه الصدفة في محطة مترو مجهولة، وينقطع اتصاله بالعالم الخارجي تماما، ولا سبيل أمامه الا انتظار المترو القادم، وتتوالى الأحداث.
" مترو" من تأليف محمد فضل، بطولة أحمد خالد، شريهان قطب، خالد شرشابي، أحمد عمار، سلمى عصام، مصطفى رضا، أشعار ضياء الرحمن، إعداد موسيقي محمد خالد، تدريب صوت مصطفى سامي، تصميم استعراضات حمد إبراهيم، ديكور أحمد مورو، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس شاهندا أحمد، العرض فكرة وإخراج عادل رأفت.

قصر الأمير طاز
" صحينا يا سينا"
الثامنة مساء " ٨:٠٠"
من بطولة خالد محمود، محمد عبد الوهاب، راندا إبراهيم، حسام سيد وفنانى فرقة مسرح الساحة، ديكور محمد غرباوى، موسيقي وألحان حاتم عزت، تصميم ملابس نهى دراج، تأليف وأشعار خميس عز العرب وإخراج عصام الشويخ.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ أقل من شهرين

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

منذ أقل من شهرين

سر اعتذار "الحلو" عن تجسيد شخصية بليغ حمدي

منذ شهرين

"أغلى من الياقوت" لـ أحمد مكى تقترب من المليون العاشر على يوتيوب

منذ أكثر من شهرين

"بخاف أفرح" لـ أنغام تكسر حاجز الـ2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

الآن

ملاعب تحت الأنقاض.. قرارات الإزالة تدمر أماكن الرياضة ومطالب بتقنينها

تباين مؤشرات البورصة فى المستهل.. و"الرئيسى" الخاسر الوحيد

"برج العرب الجديدة": بدء تسليم أراضى القرعة 25 ديسمبر

"العدل" تستبدل "النائب العام" و"النيابة" بمساعد الوزير للكسب وهيئة الفحص

ads
الأكثر قراءة

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

بعد أزمة فستانها.. هيفاء وهبي تكشف حقيقة صورتها المتداولة

بوسي: الوسط الفني مليان شواذ وبتعامل معاهم "فيديو"

بعد تصدره الأول عالميًا.. هذه شروط الحصول على جواز سفر إماراتى

ألبومات الصور

حكاية "عم حسان" مع العربة الملكية والخوص القديم

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

ads
نجم الساعة

تفاصيل أزمة فستان رانيا يوسف الجرئ من "التريند" لـ"المحاكم"

الأكثر قراءة

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

بعد أزمة فستانها.. هيفاء وهبي تكشف حقيقة صورتها المتداولة

بوسي: الوسط الفني مليان شواذ وبتعامل معاهم "فيديو"

بعد تصدره الأول عالميًا.. هذه شروط الحصول على جواز سفر إماراتى

كشكول

«التعليم» تستقبل طلبات راغبي العمل بلجنة كنترولات «أبنائنا بالخارج»

«التعليم العالى» : إقامة العديد من المعارض بالخارج للتسويق للجامعات الأجنبية

رئيس «كفر الشيخ» : نُسابق الزمن للانتهاء من تجهيز وتشطيب قاعة المؤتمرات الكُبرى

«حجازي»: التدريب والتعليم يشكلان قلب عملية التنمية

«عبد الغفار»: برامج جديدة لجذب الطلاب الوافدين

الأمصار

دفاع التحالف تعترض صاروخا باليستيا بمأرب اليمنية

بالتنسيق مع ترامب وترودو.. رئيس المكسيك الجديد يتعهد باحتواء اللاجئين

محمد صلاح على موعد مع فرصة ذهبية اليوم

الشرطة الإسرائيلية توصي بإدانة نتنياهو وزوجته بتهم الرشوة

برلماني: يجب تشكيل المجلس الرئاسي في ليبيا قبل نهاية العام

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

كيف يؤثر الملح على ضغط الدم؟

تعرف على علاقة الشهور القبطية بالزراعة والجو

شخصيتك من شكل شفتيك

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

6 أصابع من البطاطس المقلية الحصة الصحية في الوجبة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎