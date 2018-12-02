برنامج عروض البيت الفنى للمسرح اليوم

ينظم البيت الفني للمسرح عددًا من العروض، ويعرض "الدستور" برنامج البيت الفني للمسرح، اليوم الأحد على مسارح القاهرة.



المسرح القومي بالعتبة

"المعجنة"

في تمام السابعة مساء (٧:٠٠)

تأليف سامح مهران، بطولة ناصر شاهين، إيمان رجائي، هايدي عبد الخالق، مروان عزب، محمد العزيزي، أسماء عمر، الطفلة مريم اسلام، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان أحمد حمدي رؤوف، إضاءة وديكور وأزياء صبحي السيد، استعراضات ميزو، إخراج أحمد رجب.

أسعار التذاكر: ٣٠،٥٠،٧٠،١٠٠



مسرح السلام بالقصر العيني

" حدث في بلاد السعادة"

فى الساعة الثامنة مساء " ٨:٠٠م"

من تأليف وليد يوسف وإخراج مازن الغرباوي، بطولة مدحت تيخا، علاء قوقة، حسن العدل، سيد الرومي، محمد حسني، فاطمة محمد علي، أسامة فوزي، محمد الخيام، عبدالعزيز التوني، المطرب وائل الفشني ومن النجوم العرب راسم منصور من العراق، خدوجة صبري من ليبيا، نسرين أبي سعد من لبنان ومجموعة من الشباب.

أسعار التذاكر: ٢٠،٣٠،٥٠،٧٥،١٠٠جنيه



مسرح ملك برمسيس

"مترو"

الساعة السابعة مساء " ٧:٠٠"



العرض يدور حول الأفكار التي تسجن الانسان بكثرتها وزحامها فتقوم بعزله عن الواقع الخارجى،من خلال " يحيى" الذي توقعه الصدفة في محطة مترو مجهولة، وينقطع اتصاله بالعالم الخارجي تماما، ولا سبيل أمامه الا انتظار المترو القادم، وتتوالى الأحداث.

" مترو" من تأليف محمد فضل، بطولة أحمد خالد، شريهان قطب، خالد شرشابي، أحمد عمار، سلمى عصام، مصطفى رضا، أشعار ضياء الرحمن، إعداد موسيقي محمد خالد، تدريب صوت مصطفى سامي، تصميم استعراضات حمد إبراهيم، ديكور أحمد مورو، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس شاهندا أحمد، العرض فكرة وإخراج عادل رأفت.



قصر الأمير طاز

" صحينا يا سينا"

الثامنة مساء " ٨:٠٠"

من بطولة خالد محمود، محمد عبد الوهاب، راندا إبراهيم، حسام سيد وفنانى فرقة مسرح الساحة، ديكور محمد غرباوى، موسيقي وألحان حاتم عزت، تصميم ملابس نهى دراج، تأليف وأشعار خميس عز العرب وإخراج عصام الشويخ.