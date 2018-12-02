محافظ أسوان ورئيس الجامعة يشاركان في حملة 100 مليون صحة

أجرى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، الفحوصات الطبية الخاصة بالمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف على الأمراض غير السارية، بمدرج السلام بمقر جامعة أسوان في صحاري.



شارك في فاعليات المبادرة كلا من نواب رئيس جامعة أسوان وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ولفيف من طلاب الجامعة والدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.



ومن ناحيته قال الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، إنه تم غعداد خطة مكثفة للمشاركة في مبادرة 100 مليون صحة وتتضمن غجراء الكشف الطبي على كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في جميع كليات الجامعة ونتطلع أن تحقق جامعة أسوان أعلى نسبة مشاركة في هذه المبادرة الرئاسية على مستوي المحافظة.



وحث جميع الطلاب على توعية أسرهم وأصدقائهم بأهمية المشاركة في هذه المبادرة الهامة والتي تتضمن إجراء الفحوصات الطبية بالمجان للاطمئنان علي حالتهم الصحية حيث تتضمن المبادرة اجراء الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس"سي" والكشف المبكر عن السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة.