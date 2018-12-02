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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:57 ص

الثلاثاء.. إطلاق حملة ومسابقة "حقوق حضارة" في بيت السناري

بيت السناري
بيت السناري
نضال ممدوح
dostor.org/2419104

بالتعاون مع مركز فاروق الباز للاستدامة ودراسات المستقبل بالجامعة البريطانية بمصر٬ وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا٬ يشهد بيت السناري الأثري بالسيدة زينب٬ إطلاق حملة ومسابقة "حقوق حضارة لبناء حضارة" وذلك في السادسة مساء الثلاثاء 4 ديسمبر الجاري.

"حقوق حضارة لبناء حضارة".. مبادرة قومية للبحث عن حقوق توظيف التراث المصري مع اقتراح آليات وتطبيقات عملية فيما يتعلق بحقوق حضارية لمصر في كل مشروع أو منظومة أو منشأة تتربح من توظيف التراث الأصلي أو المستنسخ من حضارة مصر في العالم على المستوى الأدبي والمادي والتاريخي والأخلاقي والسياسي.

المسابقة مفتوحة لجميع الأفراد والجامعات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة بمصر لتقديم اقتراحات وأفكار تتعلق بالحالات التي يمكن من خلالها التربح من تراث الحضارة المصرية، على سبيل المثال (متاحف أو معارض عالمية تقوم بعرض تراث وآثار مصرية أصلية - مشروعات ربحية قائمة على تراث مستنسخ من الحضارة المصرية مثل كازينو الأقصر في مدينة لاس فيجاس الأمريكية - شركات أو مصانع قائمة على استنساخ وبيع تراث مقتبس من الحضارة المصرية).

الثلاثاء.. إطلاق حملة ومسابقة "حقوق حضارة" في بيت السناري
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