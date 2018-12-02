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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:55 ص

مطرانية كفر الشيخ تستقبل اليوم الأنبا ماركوس

مطرانية كفر الشيخ
ماريان رسمي_جرجس صفوت
dostor.org/2419102

تستقبل مطرانية كفر الشيخ، اليوم الأحد، الأنبا ماركوس، تليها مطرانية دمياط غدًا الإثنين.

من ناحيته، قال الأنبا ماركوس، الأسقف الجديد لإيبارشية دمياط، وكفر الشيخ، والبراري، إن الأنبا بيشوي، مطران الإيبارشية السابق والراحل، كانت له علاقة متميزة للغاية مع القديس الانبا كيرلس السادس، وقداسة البابا شنودة الثالث، وقداسة البابا تواضروس الثاني.

واستعرض الأنبا ماركوس خلال كلمته بحفل تجليسه، أمس السبت، بدير القديسة دميانة بالبرارى، سيرة حياة الأب المطران الراحل الأنبا بيشوي، منذ مولده وحتى نياحته مرورًا بنشأته ودراسته ورهبنته وفترة حبريته، مشيرًا إلى ما قاله قداسة البابا تواضروس عن الأنبا بيشوي في ذكرى الأربعين.

وقدم الأنبا ماركوس الشكر لقداسة البابا تواضروس وللحضور من قيادات المحافظة ومن أحبار الكنيسة ولكل الحاضرين.

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