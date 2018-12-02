نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"
يقدم موقع "الدستور" أهم أخبار الظهيرة اليوم الأحد 2-12-2018، والتي كان أبرزها وزير قطاع الأعمال يبحث مع السفير الروسي تطوير الحديد والألومنيوم، وشرطة الاحتلال توصي بتوجيه اتهامات بالرشوة لـ"نتنياهو"، وغدًا طقس لطيف يصاحبه أمطار.. والقاهرة 21 درجة، وخريطة الطرق الصوفية فى أفريقيا، وبدء تسليم أراضى برج العرب 25 ديسمبر، وغيرها من الأخبار المحلية والعالمية.
"الإحصاء": صادرات القطن تخطت 86 ألف قنطار في الربع الأخير
وزير قطاع الأعمال يبحث مع السفير الروسي تطوير الحديد والألومنيوم
شرطة الاحتلال توصي بتوجيه اتهامات بالرشوة لـ"نتنياهو"
الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن محافظ القدس
الأرصاد: غدًا طقس لطيف يصاحبه أمطار.. والقاهرة 21 درجة
ننشر خريطة الطرق الصوفية فى أفريقيا
126.3 مليون جنيه أرباح "القاهرة للاستثمارات" فى عام
على رأسهم صلاح.. 4 عوامل تُدعم ليفربول أمام إيفرتون فى ديربي الميرسيسايد
أوزيل ينوي مغادرة أرسنال للانتقال إلى الدوري الإيطالي
"السترات الصفراء".. التحدي الأخطر أمام ماكرون بعد عام ونصف من ولايته
وزير الداخلية الفرنسي: مستعدون لفرض حالة الطوارئ
"برج العرب الجديدة": بدء تسليم أراضى القرعة 25 ديسمبر