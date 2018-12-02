أعمدة الإنارة والأسلاك المكشوفة تهدد حياة طلاب جامعة القاهرة

استاء عدد من أولياء الأمور من انتشار الأسلاك المكشوفة، وأعمدة الإنارة غير المغلقة أو ما يطلقون عليها "أعمدة الموت" بطريق طلاب مجمع المدارس بشارع الجامعة، أمام مدرسة السعيدية الثانوية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية مما يعرض حياه أبنائهم للخطر.



يقول سلامة عمرو، أحد أولياء الأمور: "أوصل أبنائي الثلاثة إلى مدارسهم خوفًا من الأخطار التي من الممكن أن يتعرضوا لها بعد أن رأيت أسلاك الكهرباء المكشوفة بأعمدة الإنارة أمام المدرسة، وحذرت إدارة المدرسة منها، ولكن دون جدوى، إحنا مبندورش على حل للمشكلة غير بعد وقوع الكارثة".



وتضيف مها محمد؛ أحد المدرسات بالمدرسة: "مشكلة الأسلاك المكشوفة ليست فقط في شارع الجامعة، ولكن في عدد كبير من الشوارع مثل فيصل والهرم، قد تكون أقلها شارع الجامعة ولكن خطورة الأمر في شارع الجامعة وقوع الأعمدة أمام مدارس الطلاب وخاصة أنهم في مراحل عمرية صغيرة ابتدائي وإعدادي لا يدركون خطورة هذه الأسلاك على حياتهم".



وأضافت أن الأعمدة تقع في طريق المشاة الوحيد المؤدي للمدارس التي يمر منها الطلاب والمارة يوميًا.



على الجانب الآخر، أوضح مصدر مسئول بشركة كهرباء جنوب القاهرة، أن شركة الكهرباء ليست مسئولة عن صيانة أعمدة الكهرباء وإنما تختص بصيانتها إدارة الإنارة في الأحياء، ويكون دورالشركة استقبال الشكاوى من الأعمدة المضاءة نهارا والأسلاك المكشوفة وأبلاغ الحي أو الوحدة المحلية المختصة للقيام بإغلاقها أوصيانتها.