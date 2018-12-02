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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:50 ص

وزير الخارجية الألمانى السابق: كييف حاولت جر برلين إلى الحرب

وزير الخارجية الألماني
وزير الخارجية الألماني السابق زيجمار جابرييل
أ ش أ
dostor.org/2419095

قال وزير الخارجية الألماني السابق زيجمار جابرييل، إن أوكرانيا حاولت جر ألمانيا إلى الحرب في الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي في مضيق كيرتش بالبحر الأسود.

وأضاف السياسي الألماني، تعليقًا على الاستفزاز الأوكراني في مضيق كيرتش، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد: "أعتقد أنه في أي حال من الأحوال ينبغي ألا نسمح لأوكرانيا بأن تدفعنا إلى الحرب، لقد حاولت كييف القيام بذلك".

وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قد دعت قبل ثلاثة أيام أوكرانيا للتعقل، والاقتناع بأنه لا حل عسكريًا للحادث الذي وقع في مضيق كيرتش الرابط بين البحر الأسود وبحر آزوف.

يشار إلى أن 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية اخترقت في 25 نوفمبر الماضي حدود روسيا، ودخلت عنوة المنطقة المغلقة للمياه الإقليمية الروسية وانتقلت من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش، وقامت بمناورات خطيرة، دون أن تستجيب للمطالب المشروعة للسلطات الروسية.

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