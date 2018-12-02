الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:02 ص
مباراة ليفربول وايفرتون – بث مباشر
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يقدم موقع الدستور الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول، المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، أمام جاره إيفرتون، في "ديربي الميرسيسايد"، بالجولة الـ14 للدوري الإنجليزي الممتاز.
ويستضيف "الريدز" عند السادسة والربع مساء اليوم الأحد، جاره وغريمه التقليلدي إيفرتون بملعب "أنفيلد" في إطار الجولة 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتذاع مباراة ليفربول وإيفرتون على قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق المعلق التونسي رؤوف خليف.
ويسعى ليفربول لتحقيق الانتصار والحفاظ على "وصافة" جدول ترتيب الدوري والضغط على المتصدر مانشستر سيتي صاحب القمة برصيد 38 نقطة.
ويسعى الفرعون المصري محمد صلاح لمواصلة هز الشباك بعد أن سجل هدفه السابع هذا الموسم في "البريميرليج" بشباك واتفورد في الجولة الماضية، والتي فاز فيها "الريدز" بثلاثية نظيفة.
ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز السادس برصيد 22 نقطة.
ويقدم "لدستور خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون والتغطية الحصرية للدوري الإنجليزي لحظة بلحظة.
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