15 ديسمبر.. حفل إطلاق رواية "حجر بيت خلاّف" في دار بتانة

تنظم دار المثقف للنشر والتوزيع٬ حفل إطلاق وتوقيع ومناقشة رواية "حجر بيت خلاّف" للكاتب الروائي محمد علي إبراهيم، في السابعة مساء السبت 15 ديسبمر الجاري٬ بمقر دار بتانة بعمارة يعقوبيان بوسط البلد.



يناقش الرواية كل من: الروائية هالة البدري، الكاتب مصطفى الشيمي، ويدير النقاش الشاعر شعبان يوسف.



يذكر أن "حجر بيت خلّاف" هي الرواية الحائزة على جائزة جمال الغيطاني الأدبية لعام 2018 المقدمة من جريدة أخبار الأدب.



ومن أجواء الرواية:

عن سيد أبو سباق، عن عبد النعيم وزينب وسعد أبو إسكندر، عن عبد المريد والفقها وعبد الباسط الأبنوى، عن سيدى عبد الرحيم القناوى، والسادة أحمد البدوى والفرغل وأبو الحسن الشاذلى، عن الحكيم الترمذى، وبتهوفن ودافنشى، عن النفرى والحلاج وابن عربى، إن العشاق أنبياء القلوب، وأجسادهم طيف، وسفرهم لا يوقفه زمن أو مسافة.



وقالت الناقدة الكبيرة اعتدال عثمان عن الرواية، تعتمد البنية السردية للرواية على نوع من العجائبية السحرية، بينما يتخللها الصور والأيقونات البصرية والرسوم التوضيحية التى تصبح جزءً متفاعلا مع المتن الروائى، على حين تخرج موناليزا ليوناردوا دافنشى من إطار لوحتها الشهيرة لتصبح شخصية رواية، وكذلك ينهض الملك مينا ليشارك فى الحدث.



ومحمد على إبراهيم، روائى وكاتب من مواليد مايو 1975، صدر له من قبل العديد من المؤلفات والأعمال الأدبية منها "تأريخ ﻻ يروق لكم"، "طعم البوسة" مجموعات قصصية، ومتتالية "أنت حر ما دمت عبدى"، وأيضًا رواية "الجدار اﻷخير"، "الولد كوريا"، "أعلمها اللمس"، وديوان شعر بعنوان "صحاب"، وآخر بعنوان "مواويل الثرى".