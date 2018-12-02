الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:52 ص
يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي وفولهام مباشر (On live) عبر بي ان سبورت 2 HD | Bein match بين ماتش
dostor.org/2418984
يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي وفولهام مباشر (On live) عبر بي ان سبورت 2 HD | Bein match بين ماتش
يستضيف فريق تشيلسى نظيره فولهام في الثانية ظهر اليوم السبت ضمن الجولة الـ14 بملعب ستامفورد بريدج، بحثا عن استعادة ذاكرة الانتصارات عقب الخسارة فى الجولة الماضية للمرة الأولى فى الدورى الإنجليزى أمام توتنهام هوتسبير فى «ديربى عاصمة الضباب».
يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي وفولهام مباشر (On live) عبر بي ان سبورت 2 HD | Bein match بين ماتش
مشادة مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الانجليزي
مشادة مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الانجليزي
مشادة مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الانجليزي
يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي وفولهام مباشر (On live) عبر بي ان سبورت 2 HD | Bein match بين ماتش
مشادة مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الانجليزي
يدخل البلوز اللقاء برصيد 28 نقطة، جمعها من 8 انتصارات و4 تعادلات وخسارة واحدة. بينما يدخل فولهام اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعد تحقيق انتصاره الثانى فى البريميرليج على حساب ساوثهامتون فى الجولة الماضية، رفعت رصيده 8 نقاط جمعها من انتصارين وتعادلين و9 هزائم.
يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي وفولهام مباشر (On live) عبر بي ان سبورت 2 HD | Bein match بين ماتش