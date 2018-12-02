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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:48 ص

يلا شوت Chelsea بث مباشر تشيلسي وفولهام اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

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يلا شوت Chelsea بث مباشر تشيلسي وفولهام اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

يدرك كلاوديو رانييري، مدرب فولهام، أنه عودته لناديه القديم تشيلسي في المواجهة بين الفريقين بعد غد الأحد، بالدوري الإنجليزي الممتاز، ستحمل طابعا خاصا، لكنه قال إن المباراة جاءت مبكرة للغاية بالنسبة لفولهام.

وتولى المدرب الإيطالي تدريب تشيلسي من عام 2000 إلى 2004، وقاده إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن رغم عدم فوزه بأي بطولة، إلا أنه لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في ستاد ستامفورد بريدج.

يلا شوت Chelsea بث مباشر تشيلسي وفولهام اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH


وبدأ رانييري تدريب فولهام هذا الشهر عقب إقالة الصربي سلافيشا يوكانوفيتش الذي ترك الفريق في قاع الترتيب.

ووضعت أول مباراة لرانييري مع فولهام، التي انتهت بفوزه 3-2، على ساوثهامبتون في مطلع الأسبوع، حدا لعشر مباريات بدون فوز للفريق اللندني.

ورغم تلقي تشيلسي أول خسارة له هذا الموسم أمام توتنهام هوتسبير، يوم السبت، لا يشعر رانييري بأن فريقه قادر تماما على تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب ناديه القديم.

يلا شوت Chelsea بث مباشر تشيلسي وفولهام اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

وقال رانييري في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "شيء مميز دائما أن أواجه أنديتي السابقة".

وتابع "لكن بالنسبة لي جاءت المواجهة أمام تشيلسي مبكرة جدا، لأن هذه المباراة تتطلب منتهى اليقظة والانتباه. لكننا نبذل جهدا كبيرا. أتمنى أن نتمكن من تقديم مباراة جيدة".

ولا يزال فولهام يحتل المركز الأخير، لكن رصيده أصبح 8 نقاط من 13 مباراة، متساويا مع ساوثهامبتون ومتأخرا بنقطة وحيدة عن منطقة الأمان.

ويتذيل فولهام الترتيب بفارق الأهداف الذي يبلغ ناقص 19، بعد أن اهتزت شباكه 33 مرة هذا الموسم.

يلا شوت Chelsea بث مباشر تشيلسي وفولهام اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH


وقال رانييري إنه يتوقع من جميع اللاعبين أداء الدور الدفاعي للحيلولة دون أن يصبح فولهام أكثر فريق يتلقى أهدافا في موسم واحد مكون من 38 مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز، وهو الرقم القياسي المسجل باسم ديربي كاونتي الذي اهتزت شباكه 89 مرة في موسم 2007-2008.

وقال رانييري "في كرة القدم هناك أمران. عندما تمتلك الكرة وعندما تفقدها. أول مهاجم هو أول حارس مرمى، أول مدافع في رأيي هو المهاجم، يجب على الجميع الهجوم والكل عليه الدفاع".

وتابع "عندما أتحدث عن ضرورة اللعب بطريقة دفاعية فأنا لا أقول ذلك للمدافعين فقط، لكني أبلغ الجميع بذلك لأن الكل عليه العمل ومساعدة الآخرين، من خط الوسط إلى الدفاع، ومن الدفاع إلى الحارس".

يلا شوت Chelsea بث مباشر تشيلسي وفولهام اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

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