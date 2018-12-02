12 ديسمبر.. عرض "أوضة ضلمة" على مسرح تياترو إسكندرية

يستقبل مسرح "تياترو إسكندرية" العرض المسرحي "أوضة ضلمة" للمخرج أحمد صيام وفرقة "هيستوريا"، يُقدم العرض مرتين يوم الأربعاء 12 ديسمبر٬ ضمن برنامج عروض "تياترو إسكندرية" لشهر ديسمبر، العرض الأول في السادسة مساءً، والثاني في الثامنة مساءً.



العرض من إخراج وتأليف أحمد صيام٬ والذي يقول عن العرض: "الحب مثل الموت والموت لا يموت، والحل كله يكمن في سر البقاء لفتره في الأوضة الضلمه٬ ساعتها فقط يبدأ الصراع بينك وبين نفسك يشتد ويزيد، وتبدأ جوانب شخصيتك تطغى عليك وتقتلك٬ ولكن وسط هذه الضلمة كلها٬ يكون هناك أمل".