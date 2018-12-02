رئيس مدينة القصير يتفقد مشروع تطوير العشوائيات (صور)

تفقد اللواء يوسف الشاهد، رئيس مدينة القصير، اليوم الأحد، المشروع القومي لتطوير العشوائيات بالمدينة، وذلك للوقوف على مستجدات الأعمال وما تم تنفيذه منها.



وأكد "الشاهد" أنه تم الانتهاء من أعمال التشطيبات بمحطة رفع الصرف الصحي، استعدادًا للتشغيل التجريبي بها عند وصول أجهزة التشغيل وتركيبها، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل كافة المرافق والخدمات للمواطنين بالمنطقة.



وأوضح رئيس مدينة القصير أن المدينة تسابق الزمن للانتهاء من الأعمال بمحطات الصرف الصحي، لافتا إلى الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية المتفق عليها في الإنشاءات والتشطيبات بالمحطات.