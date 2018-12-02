يلا شوت | بث حي | chelsea | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر| Bein Sport 2

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر اون لاين اليوم بتاريخ 02-12-2018 الدوري الانجليزي يخوض فريق فولهام مباراة أمام فريق تشيلسي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ويحتل فريق فولهام المركز الأخير برصيد 8 نقاط، حصدها من خلال 13 مباراة وقد صرح الإيطالي كلاوديو رانييري مدرب فريق فولهام أنه قلق للغاية من مواجهة فريق تشيلسي والذي يعد فريقه الأول، ويشير أن هذه المباراة جاءت مبكرة للغاية، حيث يعد لقاء تشيلسي هو المباراة الثانية له بعد توليه تدريب فريق فولهام وطالب كلاوديو من لاعبيه أن ينتبهوا جيداً خلال هذه المباراة، وخاصة أن فريق تشيلسي ليس ضعيفاً، وشدد على لاعبيه أن يواجهوا تشيلسي بطريقة دفاعية، ووجه حديثه إلى جميع اللاعبين دون استثناء أحد، مؤكداً على فريقه أنه يجب على الجميع مساعدة البعض من خط الوسط إلى الدفاع، ومن الدفاع إلى حارس مرمي الفريق.

يلا شوت | بث حي | chelsea | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر| Bein Sport 2





بطاقة مباراة تشيلسي وفولهام

تشيلسي Vs فولهام.

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 14).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : ستامفورد بريدج .

المعلق : خالد الحدي .





موعد مباراة تشيلسي وفولهام:

في تمام الساعة الــ 3:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة الــ 2:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة الــ 2:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة الــ 2:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة الــ 2:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

في تمام الساعة الــ 2:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

يلا شوت | بث حي | chelsea | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر| Bein Sport 2





يستعد فريق تشيلسي لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد فولهام، ظهر اليوم الأحد ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويلتقي تشيلسي مع فولهام الأحد المقبل وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مدينة القاهرة على ملعب ستامفورد بريدج، وستكون المباراة مذاعة عبر قناة "بي إن سبورت 2".

ويحتل تشيلسي بقيادة ماوريسيو ساري المركز الرابع برصيد 28 نقطة فيما يتواجد فولهام في المركز العشرين برصيد 8 نقاط.

ويسعى تشيلسي لخطف الثلاث نقاط من يد فولهام والقفز للمركز الثالث مكان توتنهام صاحب الثلاثين نقطة فيما يرغب فولهام في الخروج من منطقة الخطر.





يلا شوت | بث حي | chelsea | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر| Bein Sport 2