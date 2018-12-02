الصحة تبدأ اليوم المرحلة الأولى من مسح تلاميذ المدارس فى 9 محافظات

تبدأ وزارة الصحة والسكان، فحص تلاميذ المدارس الثانوية العامة والأزهرية والفنية من فيروس سى، فى المرحلة الأولى من مسح المدارس التي سيتم تنفيذها في 9 محافظات خلال الفترة من ديسمبر 2018 حتى فبراير 2019.



وتستهدف وزارة الصحة إجراء المسح على نحو 1.3 مليون طالب في مدارس محافظات المرحلة الأولى البالغ عددها 2206 مدارس من بينها المدارس الثانوية بمختلف تخصصاتها، والثانوي الأزهري، والتمريض، وذلك بواسطة 380 فريق مسح.



وقامت وزارة الصحة بتدريب فرق العمل المشاركة في المسح والبالغ عدد أفرادها 1140 فردًا، كما قامت بتدريب 50 طبيب أطفال بالتأمين الصحى على بروتوكول علاج الأطفال المكتشف إصابتهم بفيروس سى خلال مسح المدارس.